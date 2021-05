Iako su Bluesi vodili na poluvremenu, navijači su putem Twittera imali uglavnom pohvale za hrvatskog veznjaka Luku Modrića. Modrić je u prvom dijelu imao nekoliko sjajnih poteza i krasnih dodavanja

Chelsea i Real Madrid susreli su se večeras u uzvratnoj utakmici polufinala Lige prvaka. Na poluvremenu je Chelsea vodio 1:0, a pogodak je zabio Timo Werner u 28. minuti.

Havertz se našao u mat-poziciji, pokušao je lobom zabiti gol, no lopta se odbila od grede pravo na glavu Wernera koji je zabio možda i najvažniji gol dosad u ovoj sezoni za Chelsea.

VJEČNI PEHIST WERNER KONAČNO JE ZABIO: Pogledajte pogodak kojim je bacio igrače Reala u očaj

Iako su Bluesi vodili na poluvremenu, navijači su putem Twittera imali uglavnom pohvale za hrvatskog veznjaka Luku Modrića. Modrić je u prvom dijelu imao nekoliko sjajnih poteza, krasnih dodavanja, a na Twitteru su posebno izdvojili jedan njegov potez petom koji možete pogledati OVDJE.

Pogledajte reakcije na njegovu igru:

Watching Modric play football is so elegant pic.twitter.com/tNnyGV9Pi2 — Ethan (@thfcem) May 5, 2021

Modric has been class today — Evan (@evv821) May 5, 2021

Vinicius junior is a joke. So far only modric has played to their standards — JaKANYADA † (@manu_mwafrika) May 5, 2021

Modric gives me joy — mazel tov (@Legendary_wale) May 5, 2021

What a player modric is — Sean Gray (@seangray93) May 5, 2021

Modric is the only player who’s doing difference in this team #HeinekenUCLLive #NeverAlone #CHERMA — 6 MAY 💙 (@Boromo_M) May 5, 2021