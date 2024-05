Svoju je 36. titulu prvaka Španjolske Real Madrid osigurao još u 34. kolu kada je svladao Cadiz 3-0, a Barcelona prosula bilo kakvu šansu u borbi za naslov porazom protiv Girone 4-2.

I nakon čvrsto osigurane titule nisu se igrači Reala opustili pa su u subotu u 35. kolu La Lige na gostovanju kod Granade pobijedili 4-0.

Tada im je trebala biti uručena i titula prvaka, no Kraljevi su to odbili zbog činjenice da je Granada pala u niži rang lige. Htjeli su da im trofej bude uručen 14. svibnja nakon meča protiv Deportivo Alavesa na Bernabeu, ali to se ipak nije dogodilo.

Španjolski savez odlučio je da uruče Realu u nedjelju ujutro u njihovom trening centru, a zatim su od tamo krenuli prema trgu Cibelesu, mjesto gdje se tradicionalno već slavi dizanje trofeja.

Ogroman se broj navijača okupio na trgu, a kada su se igrači i stožer Kraljevskog kluba pojavili na balkonu skandiranja nisu prestala. Prvu je riječ dobio izbornik, Carlo Ancelotti koji je zatim, na oduševljenje svih, zapjevao himnu Real Madrida.

No, potpuna ludnica nastala je kad je mikrofon preuzeo hrvatski kapetan, Luka Modrić.

Krenuo je Modrić zahvaljivati navijačima što su se okupili, no oni su ipak bili glasniji od njega i krenuli u sav glas "Modriću ostani", a tome su se pridružili i Lukini suigrači.

Već neko vrijeme kruže glasine o Lukinoj sudbini u Kraljevskom klubu, a posebno zato što mu ugovor ističe na ljeto ove godine. Ni Modrić ni Real ne otkrivaju koja će odluka na kraju pasti.