Uistinu neobičnu nagradnu igru zavrtio je nogometni klub Partizan. Jedan od dva najveća srpska kluba na društvenim je mrežama objavio da će sretne dobitnike nagraditi knjigom "Dok Partizan bitke bije, hrvatski se barjak vije“.

Autor ove knjige je Hrvat Ivica Pezelj, a navijači Partizana ozbiljno su se u komentarima naljutili na svoj klub zbog ovakve nagradne igre.

Autor je navijač Partizana

Inače, Pezelj je veliki navijač Partizana i nedavno je i o tome progovorio.

"Vremena se mijenjaju, puno toga se dogodilo, jedino je od 1976. do danas ljubav prema Partizanu opstala i opstat će. Moj ujak Mićo iz Like bio je veliki Partizanovac, zajedno smo pratili sport i on je utjecao na moje opredjeljenje“, rekao je Pezelj za službenu stranicu Partizana.