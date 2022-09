Ivan Perišić (33) ovoga je ljeta postao novi igrač engleskog Tottenhama. Za Spurse je potpisao kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor s talijanskim gigantom Interom, i odmah pokazao da će biti ogromno pojačanje za londonsku ekipu.

Prvih nekoliko utakmica počeo je s klupe, ali je svim postalo jasno da Perija mora igrati u prvom momčadi. Do sada je upisao devet nastupa u svim natjecanjima te je podijelio četiri asistencije, a na prvijenac u dresu Tottenhama još uvijek čeka. No, ni to ne dira navijače Tottenhama jer ih je "Perija" oduševio igrama. Rijetko koji igrač se može pohvaliti da je zadovoljio engleske navijače i medije bez da je postigao pogodak.

Na društvenim mrežama se pojavila snimka kako skupina navijača pjeva pjesme posvećene nekolicini igrača Tottenhama, a među njima je i naš Perišić.

"Došao je u Tottenham igrati s Harry Kaneom, odbio je Chelsea da igra na White Hart Laneu. On je naš Hrvat, juri gore-dolje po terenu, njegovo ime je Ivan. Ivan Perišić", tekst je pjesme koju možete poslušati u videu ispod, od četvrte minute.