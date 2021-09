Službeni klub navijača Manchester Cityja poručio je menadžeru "Građana" Pepu Guardioli da se drži svog posla i treniranja nakon što je komentirao tisuće praznih mjesta na stadionu Etihad u susretu Lige prvaka protiv RB Leipziga.

Guardiola je nakon utakmice koju je City dobio sa 6-3 kazao, kako je iznenađen što je na tribinama bilo 38.000 navijača, a kapacitet stadio Etihad je oko 54.000.

Kevin Parker, glavni tajnik službenog kluba navijača Cityja, rekao je britanskim medijima kako je iznenađen Guardiolinim komentarima.

"Ne razumije poteškoće koje bi neki ljudi mogli imati u srijedu navečer," rekao je Parker.

U čudu

"Možda moraju razmišljati o djeci, možda si to ne mogu priuštiti, još uvijek postoje problemi vezani uz COVID...Ne vidim zašto to komentira. On je apsolutno najbolji trener na svijetu, ali, kazano na najljepši mogući način, mislim da bi se toga trebao držati."

City se vraća u akciju u Premier ligi u subotu protiv Southamptona, a Parker je rekao kako ne sumnja da će stadion biti pun.

"Odigrali smo dvije domaće utakmice u subotu i stadion je bio pun u oba navrata. Mislim da nitko u klubu ne bi trebao dovoditi u pitanje vjernost navijača. To je frustrirajuće," poručio je Parker.