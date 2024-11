Osijek i Hajduk u nedjelju od 15.00 igraju derbi utakmicu 14. kola SuperSport HNL-a. Bijeli na Opus Arenu dolaze kao vodeća momčad lige s tri boda prednosti ispred Rijeke i četiri ispred Dinama, ali Splićani su u zadnja dva susreta protiv Varaždina i Istre osvojili samo jedan bod. Navijači Hajduka planiraju u Osijek doći u velikom broju, ali plan im je naišao na problem kojeg su oni zaobišli jednostavnom, dopuštenom metodom koja im je servirana na pladnju od strane samog NK Osijek.

Dakle, broj mjesta za gostujuće navijače u SuperSport HNL-u ograničen je na 5% ukupnog kapaciteta, osim na Maksimiru gdje Dinamo mora, prema propozicijama natjecanja, dati cijelu južnu tribinu na raspolaganje gostujućim navijačima jer je ta tribina potpuno odvojena od svih ostalih i prema sigurnosnim aspektima nema mogućnost sukoba domaćih i gostujućih navijača.

To s Opus Arenom nije slučaj. Najmoderniji stadion u Hrvatskoj povezan je u krug svim tribinama, pa NK Osijek, kao i osječka policija žele spriječiti miješanje domaćih i gostujućih navijača, da ne bi došlo do sukoba.

Isto tako, NK Osijek ne želi (i zašto bi) dao gostujućim navijačima, u ovom slučaju Torcidi i simpatizerima Hajduka, veći kontigent ulaznica, jer želi na svom stadionu osigurati što jaču i veću domaćinsku atmosferu.

Foto: Davor Javorović/PIXSELL

Stoga, prema informacijama koje imamo, a koje su se pojavile i u medijima, navijači Hajduka su se u velikom broju učlanili u NK Osijek kako bi došli do ulaznica za sutrašnju utakmicu za domaću tribinu, a i danas do 18.00 imaju mogućnost učlanjenja i kupovine ulaznica.

Ticket point će u subotu raditi od 10 do 18 sati i u tom vremenu je moguće kupiti ulaznice i učlaniti se u klub. Što se tiče nedjelje (dan utakmice), više neće biti kupovine ulaznica, već će blagajne biti otvorene isključivo za preuzimanje ulaznica i akreditacija.

Osijek je, tako, ovog puta svim navijačima Hajduka omogućio da dođu na stadion i pogledaju utakmicu, a to je napravio skinuvši ograničenja za učlanjenje u klub koja su prije postojala.

"U utorak, 19. studenoga, počinje prodaja ulaznica za predstojeću prvenstvenu utakmicu u kojoj će Osijek biti domaćin Hajduku (24.11.). Od utorka do subote ulaznice mogu kupiti isključivo aktivni članovi NK Osijek za sezonu 2024/25. Član NK Osijek ulaznicu kupuje samo za sebe i ne može svoje članstvo iskoristiti za još nekoga. Svaka osoba koja se učlani tijekom razdoblja prodaje ulaznica za utakmicu Osijek - Hajduk, automatski ostvaruje pravo na kupovinu po povlaštenoj cijeni", stoji u priopćenju NK Osijek ranije ovog tjedna.

Prije je bio slučaj da je NK Osijek dao mogućnost kupnje ulaznica do dana utakmice jedino članovima koji su to postali prije objave uvjeta prodaje ulaznica za utakmicu protiv Hajduka, početkom tekuće godine.

Sada su to ograničenje ukinuli što su već iskoristili brojni navijači Hajduka koji su se u posljednjih nekoliko dana učlanili u NK Osijek i time stekli pravo na kupnju ulaznice za predstojeću utakmicu na jednoj od domaćih tribina.

"Ništa čudno, istu su stvar radili i za utakmicu s Lokomotivom prošlog ljeta, pa im nije baš pomoglo, završilo je 1-1. Slična je stvar bila i za utakmicu Hajduka u Gorici", govori nam izvor.

Drugi dobro obaviješteni izvor za portal Net.hr naveo je:

"Je, moguće je da se netko tko navija za Hajduk učlani u NK Osijek, po novim ograničenjima, po starim se nije moglo. Sad se u NK Osijek može učlaniti bilo tko, to je izvjesno, kao što je izvjesno da su se hajdukovci u velikom broju učlanili u klub".

Kontaktirali smo NK Osijek kako bi se referirali na ove navode, ali ostali su zakopčani i nisu nam dali nikakvu izjavu.

Međutim, NK Osijek na svojoj web stranici u priopćenju od 20. studenog upozorava:

"Na stadionu NK Osijek, dakle, vrijedi pravilo 'No away colours', što znači da se s navijačkim obilježjima gostujuće momčadi, u ovom slučaju Hajduka, može ući samo na jedan sektor i to onaj koji je uvijek rezerviran za protivničke navijače. Riječ je isključivo o sektoru Sjever B4 i pritom nema nikakvih izuzetaka. To u praksi znači da zaštitari na svim drugim sektorima imaju pravo, pa i zadaću upozoriti na ovu činjenicu, kao i onemogućiti ulazak na tribine svim posjetiteljima koji se toga ne pridržavaju. Isto vrijedi i za kontrolu, odnosno usporedbu osobnih podataka koji su otisnuti na ulaznicama u odnosu na one koje svaki gledatelj ima na svojoj osobnoj iskaznici."

