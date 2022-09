Šibenik i Hajduk su u petak u prvoj utakmici devetog kola SuperSport HNL-a odigrali neriješeno 1-1. Gol za Hajduk zabio je Jan Mlakar u 49. minuti, dok je Šibenik izjednačio u 97. minuti a strijelac je bio Ivan Dolček. Hajduk je nakon ovog remija na trećem mjestu na ljestvici sa 13 bodova, dok je Šibenik šesti s devet bodova.

Utakmicu i novi kiks Hajduka komentirao je i trener Valdas Dambrauskas, a malo je reći da nije bio zadovoljan.

"Teško je objasniti što se dogodilo nakon našeg vodstva. Zabili smo. Prije toga smo imali tri-četiri šanse. Nakon pogotka nismo igrali kao velika momčad. Kada je rezultat 1:0 onda se svašta može dogoditi. Šibenik je krenuo prema naprijed. Rekao sam igračima u svlačionici nakon utakmice da igra iz drugog poluvremena nije bila dobra, nedopustiva. Ja preuzimam odgovornost. Ovo nije Hajduk. Ne sviđa mi se što su igrači mislili da je utakmica riješena", rekao je trener i zatim nastavio s ublažavanjem situacije.

Navijači nezadovoljni

"Znam da se stvari gledaju negativno. To i je posao novinara. Imamo dobru momčad, atmosferu u svlačionici. U drugom dijelu drugog poluvremena smo olako gubili loptu. Nogomet nikad nije jedna utakmica, već sljedeća, pa ona iza. Kada se pogleda zadnjih deset mjeseci to je najbolji period u posljednjih nekoliko godina. Bilo je u tom vremenu i nekih loših razdoblja. Znam da to boli igrače, navijače, osjećamo to, ali to je nogomet. Moramo krenuti raditi naporno. Već u srijedu nas čeka Rijeka. Novi veliki derbi", zaključio je Dambrauskas.

Međutim, navijačima nikako nije "sjeo" novi kiks Hajduka i poprilično su oštri prema treneru. Na službenoj Facebook-stranici oglasili su se brojni navijači i iskazali svoje nezadovoljstvo.

"3 2 1 ajmo krenite stručnjaci branit Valdasa. A mi smo budale šta već mjesec dana pišemo da ništa ne valja. Super smo se branili 40 minuta protiv opasnog Šibenika, sramota da ne može veća, prije smo bili loši sa lošim igračima sad smo još lošiji sa dobrim igračima", piše jedan navijač.

"Prvenstvo gotovo nakon 7 utakmica Hajduka! Nikad jača ekipa, a slabija igra od 2005! Žalosno i ništa drugo", piše navijač ispod objave Hajduka.

"Od 7 utakmica odigrali smo jedino protiv Slavena u drugom dijelu dobro. Ovo sve ostalo je katastrofa. Očito ni ove godine ništa od nas. Trener nam isto djeluje pogubljeno i više ni sam ne zna kako vodit ekipu", navodi jedan od navijača.

"Aj moj dobri Valdas. Drag si mi ka čovik al ovo je žalost postalo", piše navijač.

"Prvenstvo praktički gotovo ,iz Europe si ispa, ekipa po imenima u zadnjih 15 godina nikad bolja i skuplja, igra katastrofa o početka sezone osim Vitorije… Valdas valdas… da je ovo koji nas trener razapelo bi ga", smatra navijač.

"Valdese hvala ti na svemu al idi sto dalje, Mrzim trenere koji se boje igrat nogomet…šta se braniš, a igramo protiv Šibenika… Idi sto prije molim te", stoji u komentaru navijača...