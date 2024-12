Dinamovci bijesni na Bjelicu: '"Bjelko', hvala lijepa, doviđenja. Nema tko nas nije pobijedio'

U najvećem derbiju hrvatskog nogometa Hajduk je pred 33.502 gledatelja na punom Poljudu pobijedio Dinamo sa 1-0 vrativši se na vrh ljestvice.

Veliki hrvatski derbi, koji je nekoliko puta prekida zbog bakljada, odlučio je pogodak Nike Sigura u 54. minuti. Dinamo je u 89. minuti ostao s igračem manje nakon što je isključen Marko Rog.

Hajduk se ovom pobjedom vratio na vrh ljestvice s tri boda više od Rijeke, ali i povećavši prednost pred Dinamom na velikih sedam bodova.

Navijači Dinama nakon poraza od najvećeg rivala nisu skrivali nezadovoljstvo. Neke od njihovih komentara s društvenih mreža prenosimo u nastavku.

"Koliko samo promašaja prilikom ulaznih transfera to se tak sada vidi. Nama treba reorganizacija kadra. Nekim igračima se zahvalit jer jednostavno nisu za Dinamo. Mi sigurno gubimo prvenstvo, u to sam uvjeren. Mi smo KATASTROFA, i to će još potrajati. Hajduk nas dobio samo na agresivnost i ciganluk pojedinih igrača."

"Još jednom čestitke upravi na dovođenju Bjelice. Nema tko nas nije pobijedio pod njegovim "stručnim" vodstvom. Dosta dobro..."

"Cijelo drugo poluvrijeme niti jednog jedinog udarca prema golu.Smo mi to igrali protiv Real Madrida?"

"Ovakvim pristupom i igrom teško ćemo do titule. Za pobjedu treba ginut na terenu. Prvo poluvrijeme još nekako, drugo ravno nuli."

"Bjelko, hvala lijepa doviđenja. Pojedini igrači isto. Dovedite 4 - 5 pojačanja. Da se sekiram, neću, ako nije vama stalo zakaj bi nama. Igramo loše"

