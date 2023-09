Odigrani su svi susreti šesnaestine finala engleskog Liga Kupa, a ubrzo je održan i ždrijeb sljedeće runde. Ono što je privuklo pozornost navijača na Otoku je to da su kuglice ponovno donijele domaćinstvo Manchester Unitedu.

Crveni vragovi još od ožujka 2021. ne znaju za gostovanje u Carabao Cupu, ovo će im biti 12. uzastopno domaćinstvo u tom natjecanju. U goste im stiže Newcastle, a jedan od navijača Svraka poručio je: ''Zaista se trude svim silama da nam spriječe dolazak na Wembley".

Mnogi navijači počeli su sumnjati u to da je ždrijeb namješten kako bi United išao do samog kraja: ''Zašto Manchester United uvijek igra svoje Carabao Cup utakmice kod kuće, dok drugi klubovi često igraju u gostima? Počinjem misliti da je turnir namješten kako bi ih ponovo učinio relevantnim'', "Nisam ni sumnjao da će United biti domaćin. To je već postala tradicija. Ovo postaje sve smješnije", samo su neki od komentara na društvenim mrežama kojima se ne sviđa ovaj podatak.

Olakotna okolnost Crvenim vragovima je ta da je njihov gradski rival Manchester City ispao iz ovog natjecanja, ali tu su i dalje opasni Arsenal, Liverpool i Newcastle.

Evo i preostalih parova četvrtog kola Liga Kupa:

Bournemouth - Liverpool

Chelsea - Blackburn

Everton - Burnley

Exeter - Middlesbrough

Ipswich - Fulham

Manchester United - Newcastle

Mansfield - Port Vale

West Ham - Arsenal

