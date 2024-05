U srijedu je u Grčkoj odigrano finale Konferencijske lige, a Olympiacos je pred domaćim navijačima pobijedio Fiorentinu rezultatom 1-0 i to pogotkom u 116. minuti.

Susret je bio označen kao utakmica visokog rizika, a situacije koje su se dogodile opravdale su tu činjenicu.

Naime, Olympiacos je igrao na stadionu AEK-a, njemu najvećeg rivala stoga je za finale bilo angažirano oko pet tisuća policajaca.

Isplatilo se to i prije same utakmice jer je jedan navijač AEK-a uhićen jer je među navijače Olympiacosa došao nožem, a primijetili su ga zbog tetovaže s grbom AEK-a i privjeskom za ključeve istog motiva.

Uz to, na kraju prvog poluvremena došlo je do tučnjave između grčkih i talijanskih navijača, a policija je posebno bila gruba prema navijačima Fiorentine. U jednom trenutku do tribina su dotrčali i igrači ne bi li spriječili pendrečenje svojih navijača.

