U prvom subotnjem susretu 14. kola HNL-a Lokomotiva je u Zagrebu pobijedila Goricu 2-1 (1-0) čime je upisala četvrtu pobjedu u sezoni, a Velikogoričanima je pobjegla na sedam bodova prednosti.

Bio je to dvoboj do ovog kola dvije posljednje momčadi na ljestvici, no s ova tri boda Lokomotiva je napravila mali bijeg od dna na kojem je zabetonirana Gorica koja je ove subote upisala deveti poraz u sezoni.

Za prekid negativnog niza Lokomotive od pet utakmica (remi i četiri poraza) u prvenstvu zaslužni su bili strijelci Sandro Kulenović u 32. i Silvio Goričan u 74. minuti, dok je jedini gol za goste dao Toni Fruk u 52. minuti.

Muke po Gorici

Lokomotiva je mnogo bolje otvorila utakmicu pa je Tuci već u 6. minuti pogodio okvir vrata, dok je deset minuta kasnije dobru šansu imao i Stojković koja nije okončana pogotkom.

Bolja igra domaćeg sastava na kraju je materijalizirana u 32. minuti kada je Lokomotiva izvela vrlo lijepu akciju koja je i zaključena golom. Tuci je ubacio loptu, Stojković glavom spustio za Kulenovića koji je loptu sjajno primirio i potom zatresao suparničku mrežu za 1-0. Do kraja poluvremena Gorica je mogla izjednačili, ali je udarac Jurića obranio domaći vratar.

Velikogoričani su bolje otvorili drugo poluvrijeme te su vrlo brzo i izjednačili. U 52. minuti odlično je s 15 metara, iskosa, pucao Fruk te pogodio suprotni kut domaćih vrata za 1-1. Nastavili su gosti igrati bolje, ali je ipak Lokomotiva povela drugi put na susretu i to isključivo zaslugama Goričana koji je u 74. minuti prvo lakoćom prošao između dvojice suparničkih igrača i potom zakucao loptu pod gredu za 2-1 svog sastava. Iako su gosti do kraja pokušali opet izjednačiti i stići do boda u tom naumu nisu uspjeli.

U subotu će još igrati Varaždin i Osijek, utakmica počinje u 17.10 sati, dok se u nedjelju sastaju Istra 1961 i Šibenik od 15 sati te Slaven Belupo i Rijeka od 17.10 sati.