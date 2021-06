Kako se 13. lipnja u 15.00 (Pravo prijenosa utakmica Hrvatske na Euru ima HRT) bliži, tako engleski mediji sve više seciraju, pišu o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Podsjetimo, Gordi Albion i Vatreni Euro otvaraju u međusobnom obračunu na Wembleyju.

Englezi će tražiti revanš za polufinale SP-a

Bit će to prilika da se Englezi revanširaju Hrvatima na jednom ozbiljnom natjecanju (ne u Ligi nacija) za bolni poraz u polufinalu SP-a u Rusiji 2018...

Tim povodom, jedan od najčitanijih britanskih tabloida The Sun donosi nevjerojatnu, naveliko već poznatu životnu priču o Luki Modriću.

"Modrić svemogući. Hrvatski heroj Luka Modrić bivši je izbjeglica čiji je djed ubijen kada je imao šest godina, ali on je na kraju postao super zvijezda. Luka uživa u zapanjujućoj karijeri, uključujući osvajanje titule Ballon d'Or-a u 2018. godini, a protiv Engleske treba se sučeliti i na Euru 2021, 13. lipnja.

'Šokantno i hladnokrvno ubojstvo'

Kada je superzvijezdi Hrvatske i Real Madrida bilo samo šest godina, cijelo njegovo postojanje, malo biće, život potreslo je šokantno i hladnokrvno ubojstvo njegovog voljenog djeda od strane militantnih srpskih nasilnika i bio je prisiljen živjeti kao izbjeglica u svojoj ratom zahvaćenoj domovini.

No, unatoč takvim poteškoćama, to nije spriječilo ambiciozno dijete da nastavi postati jedan od najboljih igrača na planetu i, sada u dobi od 35 godina, globalna super zvijezda", stoji u tekstu The Suna koji donosi i video malog Luke kako na velebitskim obroncima čuva ovce i koze. Na velebitskom kršu u zaleđu Zadra, Pavle Balenović uhvatio je malog Luku Modrića u prevelikoj mu jakni kako na velebitskoj buri štapom tjera koze u štalu. Video je snimljen prije 30 godina a sad je dio povijesti, nadahnuće mnogima.

Našeg kapetana kako, tada kao 5-godišnjak, bez straha na velebitskoj buri i pod paskom gladnih vukova tjera ovce u tor u sklopu rodne kuće se može vidjeti od 2:30 minute u priloženom videu dolje...

U 2018. godini proglašen je Luka najboljim igračem planete, završivši desetljeće dominacije Cristiana Ronalda i Lionela Messija...

"No, 8. prosinca 1991., tijekom hrvatskog rata za neovisnost, nasilne srpske paravojne snage obrušila su se na Modriće, malo selo u blizini planine Velebit u sjevernoj Dalmaciji i nanijela užas hrvatskim obiteljima koje nisu pobjegle.

'Grupa Srba ga je zvjerski pogubila'

Jedan od uhvaćenih u unakrsnoj vatri bio je Luka Modrić stariji, koji je šetao svoju stoku napuštenom ulicom kad ga je grupa Srba zvjerski pogubila zajedno s još petoricom mještana.

Ideja je bila uputiti poruku ostalim stanovnicima Modrića da moraju napustiti svoje selo. Na kraju svega što je poslije doživio, kao dijete u ratnom odrastanju ali i kao igrač, Luka je zadobio mentalnu čvrstinu koja mu je jako dobro poslužila tijekom njegove karijere.

Zbog njegove snage i svega što mu se dogodilo, rata, šoka zbog djeda, upornosti, njegov je talent procvjetao, otišao je stoga prvo u Tottenham a nakon toga i u Real Madrid. Sada je zvijezda i u klubu i u zemlji, kao i jedan od najcjenjenijih nogometaša na svijetu", stoji u velikom tekstu o životu Luke Modrića.