KRUNO JURČIĆ IMA NOVI TRENERSKI POSAO: ‘Moje ambicije su uvijek visoke’

Jurčić je završio epizodu u Saudijskoj Arabiji

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima, tamošnjoj nogometnoj ligi u kojoj je u završenoj sezoni ovjenčan dvostrukom krunom trenerom godine proglašen Al Ainov Zoran Mamić, od sljedeće će sezone klub voditi i još jedan bivši trener zagrebačkog Dinama, Kruno Jurčić. Preuzeo je 48-godišnjak povratnika u elitni razred tamošnjeg nogometa u prošloj sezoni prvoplasirani klub druge lige Baniyas.

شركة بني ياس لكرة القدم تعلن التعاقد مع الكرواتي كرونسلاف جوريتش مدرباً للفريق الاول. #WelcomeJurcic 🔵⚪️ pic.twitter.com/PJ9Tu5mHJd — نادي بني ياس (@BaniyasClub) May 28, 2018

“S Al Nassrom sam izborio Ligu prvaka, ali kako sam tamo bio na svojevrsnoj posudbi iz Arabijskog saveza do kraja sezone, moja misija je tamo završila. I upravo je sportski direktor Al Nassra bio jedan od onih koji su me preporučili u Emiratima i nisam dugo dvojio. Htio sam što prije naći novi klub, želim raditi, a Baniyas je jedan poznat klub u Emiratima, koji je zbog nekih problema ispao u drugu ligu, ali se ove godine odmah vratio u prvu i sad radi rekonstrukciju. Došao sam ja, doći će i dosta novih igrača, stranaca. Čeka me zanimljiv posao”, prenose Sportske novosti riječi Jurčića koji dodaje i ovo:

“S kim god sam pričao rekao mi je da je Baniyas dobar, ugodan klub, u kojemu je lijepo raditi, vjerujem da će tako i biti. Želja nam je, naravno, biti što bolje plasiran na ljestvici, moje ambicije su uvijek visoke. Rad u Saudijskoj Arabiji bilo je odlično iskustvo, no život u Emiratima je ipak malo drugačiji, lakše se prilagoditi.”