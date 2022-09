Jučer je zapadni dio Londona zatresla informacija da je Chelsea uručio otkaz Thomasu Tuchelu. Iako se nagađalo kako je poraz od Dinama bio kap koja je prelila čašu, engleski mediji su se raspisali kako je novo vodstvo već neko vrijeme planirala otpustiti njemačkog stratega.

Iako im je prije svega godinu i pol pomogao da dođu do druge Lige prvaka u povijesti kluba, Todd Boehly nije imao strpljenja za Nijemca te mu je navodno smetalo nekoliko stvari. Neki ističu da je bio previše povezan s prethodnim vlasnicima, neki da je to zbog odnosa s određenim igračima, dok je The Sun pisao kako su za sve krivi transferi.

Pisalo se kako je Boehly htio dovesti Cristiana Ronalda, ponajviše iz marketinških razloga i Anthonyja Gordona iz Evertona, što je Tuchel odbio.

Odmah se krenulo pisati od mogućim zamjenama, a najviše se isticalo ime Grahama Pottera. Danas je stigla informacija kako je Potter novi strateg Chelseaja te je londonski klub navodno iskeširao 20 milijuna eura njegovom bivšem klubu, Brighton & Hove Albionu.

Ovaj 47-godišnjak mnogima je nepoznanica, no on već nekoliko godina radi fantastičan posao s Brightonom u Premier ligi. Prije trenerske karijere kao lijevi bek nosio je dres Southamptona i nekoliko momčadi iz Championshipa.

Brighton je pod njegovim vodstvom igrao iznimno lijep nogomet, baziravši se na posjedu i čestim napadima. Sa svega 35 godina postao je trener švedskog Östersunda, gdje se zadržao do 2018. kada prelazi u Swansea City. Sa Šveđanima je ekspresno ušao u prvu ligu i 2017. godine osvojio tamošnji kup. U Walesu se nije dugo zadržao nego je 2019. godine postao strateg Brightona.