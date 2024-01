Joaquin Sosa nakon tek nešto više od četiri mjeseca napustit će Dinamo i vratiti se u Bolognu iz koje je u Maksimir stigao na posudbu.

Ovaj 21-godišnji urugvajski branič u Dinamu se nije nametnuo, odigrao je tek 12 minuta u HNL-u, te dvije pune utakmice u Hrvatskom kupu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pojedini talijanski mediji tvrde da mu je posudba raskinuta zbog problema s trenerom.

Sosa ugovor s Bolognom ima do ljeta 2026., no kako nije u planovima kluba, sprema mu se novi transfer. Interes za njega pokazao je kanadski Montreal, no nije poznato hoće li na novu posudbu ili će MLS klub otkupiti njegov ugovor.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Talijani u najmanju ruku na njemu žele zaraditi 950.000 eura, koliko su ga platiri u ljeto 2022. Nacionalu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Hrvatske na novu medalju gledatelji mogu pratiti od 10. siječnja - na glavnom kanalu RTL-a i streaming platformi VOYO.