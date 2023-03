Nogometaši Napolija napravili su novi korak ka teoretskom osiguranju naslova prvaka Italije nakon što su u susretu 26. kola na svom stadionu svladali Atalantu s 2-0 (0-0).

Izvrsni Gruzijac Hviča Kvarackelija se u 60. minuti poigrao s kompletnom obranom gostiju i zatim zatresao mrežu za 1-0, da bi pobjedu potvrdio bivši stoper Splita i Dinama Amir Rrahmani koji je bio najviši u skoku nakon kornera u 77. minuti.

Ovom pobjedom Napoli je stigao do 68 bodova, 18 više od drugog Intera, a do kraja prvenstva je ostalo još 12 kola. Više nije pitanje hoće li Napoli osvojiti svoj treći Scudetto već je pitanje kada će se to dogoditi, odnosno koliko kola prije kraja sezone će i teoretski postati nedostižan konkurenciji.

Mario Pašalić je igrao do 68. minute za Atalantu koja je šesta sa 42 boda.

U prvoj utakmici subotnjeg programa Udinese je kao gost svladao Empoli sa 1-0 (0-0). Jedini gol na utakmici postigao je Becao u 54. minuti. Bivši hrvatski reprezentativac Marko Pjaca igrao je od 72. minute za Empoli koji je ostao 14. na ljestvici sa 28 bodova, dok je Udinese skočio na osmo mjesto sa 35 bodova.