Sudac Halil Umut Meler, koji je nedavno nokautiran na utakmici Ankaragucua i Rizespora, dao je prvi intervju nakon napada predsjednika Ankaragucua Faruka Koca. Osim što je rekao da mu ne može oprostiti, Meler je prozvao i optužio i trenera Ankaragucua, legendarnog Emrea Belozogla.

"Nakon utakmice vidio sam i ruke Emre Belozoglua. Trener gostiju ga je u međuvremenu odmaknuo, ali je Emre konstantno provocirao. Iako se osoba koja me je udarila ispričala meni i obitelji, Emre to još nije učinio", rekao je između ostalog Meler.

Na njegove tvrdnje sada je reagirao Belozoglu i dokazao kako sudac ne govori istinu.

"Došao sam do njega i rekao mu da mi je žao. Tri-četiri puta sam mu se ispričao u ime svoje ekipe. Očigledno da ta isprika ne znači ništa. Žao mi je što to moram reći, ali on se odao današnjim izjavama", poručio je Emre i objavio snimku koja dokazuje tko govori istinu.

Emre je legenda turskog nogometa, za reprezentaciju je upisao 101 nastup, a nosio je dresove velikana kao što su Galatasaray, Inter, Newcastle, Fenerbahče i Atletico Madrid.

Sada radi kao trener Ankaragucua i jasno je poručio kako laži koje se iznose neće donijeti ništa dobro turskom nogometu.

'Žao mi je turskog nogometa'

"Situacija u kojoj nagađanja imaju prednost u odnosu na istinu je zamorna. Turski savez mora prestati glumiti žrtvu. Nigdje nećemo stići s takvim populističkim pristupima. Možete uperiti prstom u mene i tako usrećiti mnoge ljude, ali nećete biti na putu istine."

On i Meler su imali obračun i 2018. godine kada ga je Emre prozvao da mu se smijao dok je povrijeđen ležao na travnjaku. Meler je tvrdio da uopće nije tako bilo i da je Emre provokator.

"Nakon tog incidenta mi je sudio 14 utakmica. Znam da sam bio zločesti dečko turskog nogometa zbog odluka koje sam donosio, ali nikad nisam ušao u utakmicu s planom da napravim problem. Crvena linija je pređena, žao mi je turskog nogometa. Žao mi je što ovako priča danas, to moram reći. Ja sam se ispričao", zaključio je Emre.

