Ponajbolji napadač svijeta, Norvažanin Erling Haaland, čini se, sve je bliže odlasku iz redove dortmundske Borussije. U netom završenoj sezoni Haaland je zabio čudesan 41 pogodak u 41 utakmici, a to je jedan od glavnih razloga zbog kojih je na meti gotovo svih bogatih europskih velikana.

Spominjao se tako ovih dana u kontekstu prelaska Manchester United, Manchester City, zatim Liverpool, PSG, pa onda i Real Madrid, ali na kraju se čini kako bi karijeru mogao nastaviti u nekom sasvim drugom klubu.

Prema tvrdnjama engleskih medija Haaland i njegov menadžer, kontroverzni Mino Raiola, odlučili su se za, Chelsea. Aktualni osvajač Lige prvaka u potrazi je za pravim napadačem, a kako imaju oveći budžet, svakako dovoljno velik da pokrije transfer Haalanda koji bi iznosio oko 150 milijuna eura, ne postoji baš nikakva prepreka.

Cijena paprena

Trener Chelseaja Thomas Tuchel dobio je oko 200 milijuna eura za pojačanja, a kako je Chelsea gotovo na svim pozicijama solidno pokriven, osim možda u obrani i vrhu napada, Tuchel si može priuštiti jedan ovakav izleti i nabaviti si vrhunskog centarfora.

Haaland i njegov zastupnik već su obavili preliminarne razgovore s većinom ovih klubova, a čini se da bi možda moglo prevagnuti i to što Tuchel jako cijeni Haalanda i to što Chelsea ima velike ambicije napasti vrh Premier lige i pokušati obraniti naslov u Ligi prvaka. No, da će Haaland biti jeftin neće i Tuchel će vjerojatno morati iskrcati gotovo cijeli budžet za transfere ako želi Norvežanina u svojim redovima.