Hrvatski prvak Dinamo u danas bi od 20.45 u Ateni trebao odigrati prvu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka protiv grčkog prvaka AEK-a, no sada je, nakon navijačkih nereda u kojima je jedan navijač AEK-a izgubio život, postalo upitno hoće li se susret održati.

Grčki mediji pišu da je nakon smrti navijača noć prije utakmice odžavanje utakmice "u zraku".

"UEFA će, naravno, odlučiti o sudbini utakmice, iako je suočena s događajem bez presedana. Drugim riječima, gostujući navijački, koji da nisu smjeli boraviti u zemlji, prevalili su tolike kilometre i izazvali incidente tolikih razmjera da su doveli do velike tragedije. UEFA je u jako teškoj situaciji, kako se može igrati ta utakmica i u kakvoj atmosferi? Sve se to dogodilo u Ateni gdje je 100-150 navijača zagrebačkog Dinama prevalilo put dug 1500 kilometara, stiglo do srca Atene i dogodilo se što se dogodilo."

"Probili su se i na kraju ubili 22-godišnjeg čovjeka. Najmanje u svemu tome znači to hoće li se utakmica odigrati ili ne, mora se pronaći one zbog kojih je poginuo. Ali odgovarati moraju (ovdje nažalost plačemo crnim suzama) oni koji su dopustili stranim huliganima da haraju po Grčkoj, da dođu do Atene i rezultat je mrtav čovjek", objavio je grčki portal Sportime.gr.

