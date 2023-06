Bivši predsjednik hrvatskog nogometnog saveza i jedan od najboljih napadača u hrvatskoj povijesti, Davor Šuker, uoči utakmice dao je intervju za Marcu:

"Prije svega želio bih čestitati Španjolskoj i Hrvatskoj na poštenom plasmanu u finale. Prekrasno finale za svakog navijača", započeo je Šuker i nastavio:

"Španjolci su pobjeđivali u posljednjim utakmicama s Hrvatskom. Riječ je o dvjema odličnim momčadima koje igraju lijep nogomet. Španjolska se mijenja, a Hrvatska godinama igra na visokoj razini. Uz poštovanje prema Španjolskoj, nadam se da će Hrvatska pobijediti", dodao je Šuker.

'Modrić je uzor svima'

Nije mogao da ne komentira Luku Modrića: "Igrat će puno vrlo dobrih igrača, no Modrić je ključ svega. Uvjeren sam da će nas voditi do pobjede. Hrvatski nogometaši i navijači zaslužuju ovakvu pobjedu. Nadam se da ćemo još godinama uživati u Modrićevim nastupima. On je uzor svima", izjavio je Šuker.

Pričao je i o Zlatku Daliću: "Zlatko Dalić jedan je od najvažnijih ljudi proteklih godina. Ostavio je osobni trag na momčadi i rezultati su vidljivi. Nadam se da će pobijediti jer je odličan trener. On je primjer kojem se divi cijeli svijet. Znam kakav potencijal ima", smatra Šuker.

Za kraj je poslao poruku Španjolcima: "Cijeli svijet zna što meni znače Španjolska, njezin nogomet i navijači. Malo pomalo vratit će se na mjesto na koje pripadaju. Imaju novog izbornika De la Fuentea. Svima je potrebno vrijeme. Španjolska ima dobre nogometaše", zaključio je Šuker.