Hrvatski izbornik Zlatko Dalić produžio je ugovor s nogometnim savezom do 2026. godine, objavljeno je na stranicama HNS- a, čije priopćenje prenosimo u cijelosti:

'Predsjednik Kustić i izbornik Dalić dogovorili su sve detalje nastavka iznimno uspješne suradnje te su u sjedištu Hrvatskog nogometnog saveza potpisali ugovor prema kojem Dalić ostaje izbornik Vatrenih do završetka ciklusa koji uključuje FIFA Svjetsko prvenstvo 2026. godine koje će biti održano u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

"Zlatko Dalić je ispunio apsolutno sve ciljeve koji su pred njega postavljeni u ovih pet i pol godina, a pritom je na svjetskim prvenstvima u Rusiji i Kataru potpisao dva veličanstvena dostignuća i predvodio Hrvatsku do srebrne i brončane medalje, čime je postao naš najuspješniji izbornik u povijesti. Stoga mi je iznimno zadovoljstvo što smo se dogovorili oko nastavka suradnje koja je do sada bila apsolutno briljantna. Zlatko nije samo postigao izvanredne rezultate već je i kreirao jednu fantastičnu atmosferu zajedništva unutar i oko ekipe, a pokazao je i da zna kako osvježiti ekipu i pritom zadržati kontinuitet rezultata. Kao i do sada, Zlatko i reprezentacija imat će maksimalnu podršku Saveza u svom radu, a duboko vjerujem da ćemo s njim na čelu i dalje uveseljavati hrvatske navijače diljem svijeta", izjavio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

'Istinski se radujem'

Dalić je preuzeo Vatrene u teškom trenutku u listopadu 2017. godine, a od tada je ostvario niz impresivnih rezultata. Pritom se ističu drugo i treće mjesto na svjetskim prvenstvima u Rusiji 2018. i Kataru 2022. godine, no Dalić je s Hrvatskom izborio i završni turnir Lige nacija koji će ove godine biti održan u Nizozemskoj, kao i osminu finala Eura 2020. Tri puta je izborio završne turnire, a u dva puna kvalifikacijska ciklusa pod njegovom vodstvom, Hrvatska se na završnice plasirala kao prvoplasirana momčad u skupini.

"Zahvaljujem predsjedniku Kustiću i cijelom HNS-u na velikom povjerenju, kao i potpori koju imam u radu s reprezentacijom. Puno sam puta istaknuo kako je ovaj posao najveća čast i najveće zadovoljstvo koje mogu imati kao trener te se istinski radujem budućnosti s hrvatskom reprezentacijom. Bez obzira što smo već postigli čudesne uspjehe, imam veliku strast i ambiciju nastaviti raditi s Hrvatskom i smatram da je pred nama još puno sjajnih izazova. U lipnju ćemo pokušati osvojiti Ligu nacija, a idućeg ljeta želimo biti dio spektakularnog Eura u Njemačkoj - bilo bi ispunjenje sna igrati veliko natjecanje pred desecima tisuća naših navijača. Uživam u radu s našim igračima i sa svojim sjajnim stožerom te ne mogu zamisliti ljepši i časniji posao od vođenja hrvatske reprezentacije", poručio je izbornik Zlatko Dalić.'