Engleski Championship, druga liga kolijevke nogometa i po mnogima najteža liga na svijetu ušla je u samu završnicu. Kako i priliči takvoj ligi stvari su se za koplicirale i nitko nije siguran u izravni plasman prema Premiershipu, a vodi se i velika borba za ostanak.

Prva dva kluba ostvaruju izravan plasman, dok će četiri kluba od 3. do 6. mjesta razigravati za jeoš jedno mjesto u elitnoj engleskoj, ali i svjetskoj, ligi. Nakon odigrana 43 od 46 kola, prvi je Ispswich s 89 bodova, bod ispred Leicestera, no 'lisice' imaju utakmicu manje. Leeds je trenutno treći s 87 i u sljedeća tri kola nada se još kojem kiksu vodećeg dvojca.

Najveća priča je svakako Leicester, senazacionalni prvak Engleske iz 2016. godine koji je prije desetak kola imao komotnu situaciju i veliku prednost na vrhu, a onda je u zadnjih deset kola šest puta izgubio i jednom remizirao. Na početku godine bilo je čak plus 17 u odnosu na trećeplasirani Leeds i ekspresni povratak u Premier ligu činio se kao formalnost. Za Leicester je od iznimne važnosti da se vrati u Premier ligu zbog visokih ugovora igrača i neuspjeh bi uistinu bio veliki udarac za vodstvo kluba. 'Lisice' imaju utakmicu manje, onu iz 38. kola, no ona je protiv Southamptona koji je trenutno četvrti i koji nikako neće biti lagan protivnik preko kojeg bi mogle do laganih tri boda.

Ipswich je pak također posebna priča ove sezone. Osvajač Kupa UEFA-e iz 1981. godine sjajnim je nizom došao do vrha, no u zadnja tri kola imaju poraz i dva remija koja bi ih mogla koštati izravnog plasmana u Premier ligu. Popularni Tractor Boysi u zadnja tri kola imaju dva nezgodna gostovanja u nizu, kod Hulla i Coventryja koji su na granici doigravanja, a u zadnjem kolu dočekuju Huddersfield koji će se grčevito boriti za svaki bod na putu za ostanak.

Leeds je kiksevima vodećeg dvojca mogao profitirati, no u zadnja tri kola ima dva poraza i remi, a pred njim je gostovanje kod Middlesbrougha koji ima šanse za doigravanje, zatim gostovanje kod QPR-a kojem svaki bod znači puno na putu za ostanak u ligi, a u zadnjem kolu dočekuje Southampton. 'Sveci su pak posebna priča jer imaju čak dvije utakmice manje i ovisno o tome koliko bodova skupe, mogli bi čak i do izravnog plasmana u Premier ligu. Iz 36. kola imaju domaću utakmicu proitv Prestona, a iz 38. kola gore spomenutu protiv Leicestera.

WBA i Norwich zasad drže 5. i 6. mjesto koje vodi u doigravanje, no Hull i Coventry su s utakmicom manje itekako u igri za ta mjesta. Velike su dakle šanse da niti uoči posljednjeg kola nećemo točno znati tko ide izravno, a tko u doigravanje.

Grčevita borba za ostanak

S druge pak strane, vodi se i velika borba za ostanak. Osim Rotherhama koji je posljednji i već neko vrijeme nema nikakave šanse za ostankom, trenutno su 'crveni' Sheffield Wednesday i Huddersfield. Međutim, trojac iznad njih im je unutar tri boda i zadnja kola neće biti lagana za Birmingham, Stoke i QPR. U nastavku vam donosimo raspored vodećeg četverca.

Leicester

Leicester - WBA

Leicester - Southampton*

Preston - Leicester

Leicester Blackburn

Ipswich

Hull - Ipswich

Coventry - Ipswich

Ipswich - Huddersfield

Leeds

Middlesbrough - Leeds

QPR - Leeds

Leeds - Southampton

Southampton

Southampton - Preston*

Cardiff - Southampton

Leicester - Southampton*

Southampton - Stoke

Leeds - Southampton