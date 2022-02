Hrvatski napadač Nikola Kalinić u utorak je prilikom predstavljanja na Poljudu progovorio i o eventualnom povratku Ivana Perišića u Hajduk

"Baš su me sinoć zvali Ivan Perišić i Edin Džeko. Neću vam ništa otkriti, rekao sam Perišiću da je sve na njemu, kao što je sve bilo i na meni", rekao je Kalinić.

Pokrenulo je to navijačku akcija pod nazivom #PerišićuVrimeJe, a u njoj sudjeluju i igrači Hajduka. Najbolji igrač splitske momčadi pa i cijelog HNL-a, Marko Livaja, među prvima je pozvao Perišića da dođe na Poljud. Napravio je to jednim kratkim videom tagiravši Perišića i poručivši mu da je došlo "vrime" da dođe u Hajduk. Odmah je krenulo i navijačko ludilo te je tako na tribinama Poljuda za vrijeme utakmice juniora Hajduka i Atletica osvanula poruka za Vatrenog.

Vraća se za stol

Međutim, iz Italije ne dolaze dobre vijesti za navijače Hajduka. Gazzetta dello Sport u četvrtak je objavila kako je Inter spreman ponuditi novi ugovor Perišiću te da mu vrata ostanka u klubu više nisu zatvorena.

"Inter i Perišić razgovarali su u studenom i činilo se da se bliži rastanak. Perišić je tražio šest milijuna eura po sezoni, što je za milijun više nego što po aktualnom ugovoru prima. Dvije strane opet su se našle za stolom prošlog tjedna i to je dobar znak za Inter jer to znači da Perišić nije pronašao klub koji bi zadovoljio njegove zahtjeve", naveli su.

Osim toga otkrili su kako je ovaj sastanak prvi korak oko potencijalne obnove ugovora te da će se dvije strane opet sastati za dva tjedna. Pregovori, napominju, neće biti laki, ali postoji želja da se sjedne za stol i pokuša doći do dogovora. U Interu se nadaju kako će Perišić smanjiti svoje zahtjeve.

Što mu nude?

Tuttosport je također donio slične informacije te su dodali ako će se sastanak održati kroz dva ili tri tjedna. Naveli su i kako se očekuje da će mu klub prezentirati novu ponudu nakon čega će se znati hoće li ostati u klubu i nakon ove sezone.

Navodno su Nerazzurri spremni povisiti svoju ponudu na 3,5 milijuna eura i ugovor na dvije godine. Ističu i kako je Vatrene sada otvoren za nove pregovore jer još nije pronašao klub koji mu može ponuditi kompetitivan nogomet i povećanje plaće.

U petak se pak oglasio glasoviti talijanski stručnjak za transfere Fabrizio Romano, koji je u podcastu Here We Go rekao kako stoje stvari.

"Perišić želi ostati u Interu, ali postoje zahtjevi i pregovori. od studenog je njegov stav jasan. Dvije strane cijelo vrijeme razgovaraju i sve radi kako bi došlo do dogovora. Isto vrijedi i za Brozovića. Barcelona se oglasila, ali u Interu su optimistični u pogledu Marcelovog ostanka", otkrio je Romano.