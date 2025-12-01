FREEMAIL
Najčitaniji talijanski list sasuo paljbu po hrvatskom reprezentativcu

Foto: Jonathan Moscrop/zuma Press/profimedia

Sučić je u milanski Inter stigao ovog ljeta za 14 i pol milijuna eura, a do sada je u 21 utakmici zabio jedan pogodak, na što je nadodao još tri asistencije.

1.12.2025.
10:31
Sportski.net
Nakon što je sjajno krenuo u sezonu, hrvatski reprezentativni veznjak Petar Sučić pao je u formi. Kroz cijeli mjesec studeni Sučić je samo jednom imao ocjenu veću od 7,0 po Sofascoreu – i to na samom početku mjeseca u pobjedi nad Hellas Veronom.

Taj pad u formi primijetili su i talijanski mediji, konkretno Gazzetta dello Sport, koja je Sučiću dala veoma nisku ocjenu 5,5 za njegov nastup protiv Pise, napisavši kako “Sučić više nije genije”. Sučić je protiv Pise izašao iz igre već na poluvremenu, a u milanski Inter stigao je ovog ljeta za 14 i pol milijuna eura iz Dinama nakon sjajnih nastupa koji su ga doveli i do statusa reprezentativca. Do sada je za talijanskog velikana Sučić odigrao 21 utakmicu, zabivši jedan pogodak, na što je nadodao još tri asistencije. Za hrvatsku reprezentaciju Sučić ima 13 nastupa.

POGLEDAJTE VIDEO: Priča godine na posebnom turniru: nova malonogometna momčad oduševila sve

Petar SučićInterSerie AHrvatska Nogometna Reprezentacija
Najčitaniji talijanski list sasuo paljbu po hrvatskom reprezentativcu