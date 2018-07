NAJBOLJI IGRAČ SVJETSKOG PRVENSTVA OTVORIO DUŠU: ‘Teško je, osjećaji su pomiješani, ali…’

‘Nije lako izgubiti, ali što je tu je. Dali smo sve od sebe, bili smo bolji veći dio utakmice, ali…’

Hrvatska nogometna reprezentacija izgubila je u finalu Svjetskog nogometnog prvenstva u Moskvi od Francuske sa 2-4 (1-2). Francuska je sretno povela povela autogolom Marija Mandžukića u 18. minuti, na 1-1 poravnao je sjajni Ivan Perišić u 28., novo vodstvo Francuskoj osigurao je ubojiti napadač Antoine Griezmann u 38. iz 11-erca, da bi u nastavku “galski pijetlovi” preko Paula Pogbe u 59. i Kyliana Mbappea u 65. minuti stigli do vodstva od 4-1. Na konačnih 4-2 smanjio je Mandžukić u 69. minuti.

Drugo mjesto u Rusiji na najveći je uspjeh hrvatskog nogometa u povijesti, nadmašeno je treće mjesto iz Francuske 1998.Francuska je pak po drugi puta osvojila naslov svjetskog prvaka, prvi je proslavila upravo te 1998. na domaćem terenu kada je svladala Hrvatsku u polufinalu sa 2-1, a Brazil u finalu sa 3-0. Ono što veseli je, osim srebra povijesnog sjaja, ma reći ćemo i zlatnog, je to što imamo najboljeg nogometaša na SP-u. Luka Modrić dobio je Zlatnu loptu…

“Nije lako izgubiti, ali što je tu je. Dali smo sve od sebe, bili smo bolji veći dio utakmice, ali su nas nesretni golovi poremetili i sve je otišlo na njihovu stranu. Trenutno je teško, osjećaji su pomiješani. Nije lako izgubiti. Što je, tu je, idemo dalje, moramo biti hrabri, moramo se malo smiriti sad, pa će nam neke stvari sjesti”.

“Hvala na Zlatnoj lopti, ponosan sam na to priznanje, to bez suigrača ne bi bilo moguće. Kad vidiš ovakvu podršku navijača, to te čini sretnim. Nije lagano doći tako blizu i izgubiti”, izjavio je Luka Modrić za kamere HTV-a.