Kad pogledate na vrh ljestvice HNL strijelaca, tamo suvereno vrh drži jedno ime. Mirko Marić ove je sezone capocanonniere naše lige, a na svoj je 25. rođendan za RTL ispričao kakvo je stanje u momčadi Osijeka uoći nastvaka HNL sezone.

“Sigurno nisam u formi, ni ja niti bilo tko od suigrača, u kakvoj smo bili prije, ali vjerujem da će do početka sezone sve sjesti na svoje mjesto. Nisam ništa dobio,, niti jedan kilogram, barem ja. Čak sam i izgubio kilogram-dva tako da jako sam zadovoljan”, rekao je Mirko Marić u razgovoru za RTL.

Sve za Kup

Otkrio je i da bi mijenjao titulu najboljeg strijelca lige da Osijek osvoji Kup. Nije nemoguć scenarij ni da uzme oba trofeja.

“Pa ovo je sigurno moja najbolja sezona do sada tako da vjerujem da ću do kraja sezone zadržati to prvo mjesto iako je stvarno konkurencija jaka, ali definitivno bi ja to mijenjao za trofej u Kupu. Samim ispadanjem Dinama mislim da su svima porasle ambicije za osvajanje pa tako i nama. Jedva čekamo tu prvu utakmicu na Rujevici da vidimo gdje smo i šta smo”, rekao je Marić.

Kako to obično biva, centarfor Osijeka je na meti mnogih klubova. Evo što kaže o nadolazećem prijelaznom roku:

“Pa nitko ne zna kako će izgledati ovaj prijelazni rok ni hoće li uopće biti nekih većih transfera tako da sve je to pomalo engima zasada. Što se mene tiče mislim da mogu dati još dosta Osijeku. Što se tiče mog odlaska…prvi put kad sam išao u Mađarsku, tek sad vidim da sam bio dosta mlad, ali sad polako ulazim u najbolje igračke godine i vjerujem da sam spreman”, zaključio je Marić.