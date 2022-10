Lionel Messi prošlog je ljeta napustio Barcelonu nakon što je tamo bio od malena te je šokirao svijet i potpisao za PSG. Mnogi su mislili da će s Mbappéom i starim prijateljem Neymarom tvoriti najopasniji napad na svijetu, ali francuski prvak ponovno je podbacio kada je bilo najvažnije - u Ligi prvaka.

Vidjelo se da Messiju treba prilagodbe, nije bio onaj pravi u prvoj sezoni, ali je zato ove godine priča potpuno drugačija. Fantastično je ušao u sezonu i praktički postao prvi kreator PSG-a. No, nije da samo asistira, Argentinac trese mreže, razigrava, dribla i vodi momčad prepunu zvijezda.

Usprkos tome, Messi je praktički sinonim za Barcelonu. Bila je to duga, uspješna veza, za koju su mnogi mislili da nikada neće puknuti.

Veliki preokret

Ipak, ona je puknula, ali se već neko vrijeme po medijima povlači teza Messijeva povratka. Iz Barcelone su u nekoliko navrata komentirali da se nisu na dobar način rastali od Lea Messija te se počelo nagađati o njegovom mogućem povratku na Camp Nou. Ovog ljeta te su priče postale sve glasnije, ali je Argentinac ostao na Parku Prinčeva.

No, čini se da je došlo do novog obrata. Kako piše The Athletic, Messi već mjesecima tajno pregovara s Interom, ali iz Miamija. Klub je to u vlasništvu Davida Beckhama, a isti izvor navodi kako je klub iznimno optimističan po dolasku čuvenog Argentinca. Inače, s istim se klubom povezivalo i Cristiana Ronalda, no on je na kraju ostao u Manchester Unitedu.

Tamo će svoju karijeru zaključiti i Gonzalo Higuain, dok tamo igraju i bivši Juventusov i PSG-ov veznjak Blaise Matuidi te nekadašnji reprezentativac Engleske i igrač Arsenala, Kieran Gibbs.