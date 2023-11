U skupini E Konferencijske lige u kojoj se nalazi i prvak BiH HŠK Zrinjski, od 21 sat sastaju se se Aston Villa i Legia, no prije same utakmice u Birminghamu postoje sumnje u to hoće li navijači iz Varšave imati pravo ući na stadion.

U rujnu su navijači Aston Ville bili impresionirani atmosferom na gostovanju u Varšavi budući da im je osiguran veliki broj ulaznica. Iako su obećali, još uvijek nije sigurno hoće li istom mjerom Englezi uzvratiti svojim večerašnjim gostima.

"Jednostavno je. Ili su svi ili nitko", rekao je poljskim medijima predstavnik navijačke grupe iz Varšave. Njih je 1703 sa kupljenim ulaznicama, a navodno im se nudi ulazak za samo 880 navijača.

"U klubu postoji posebna skupina zadužena za sigurnost i kontakte s navijačima, oni su od ponedjeljka u Birminghamu i pokušavaju omekšati gradske vlasti, jer to je zapravo njihova odluka, a UEFA s tim nema ništa", tvrdi novinar Robert Blonski koji se nalazi u Engleskoj.

U Varšavu je u rujnu iz Engleske doputovalo 2000 navijača, a Legia im je tada dala 5 posto ulaznica više nego što je to bio dogovor. Englezi su tada rekli da će Poljaci dobiti 1703 ulaznice plus 200 VIP ulaznica kada se utakmica bude igrala u Birminghamu, ali se gradska vlast očito ne slaže s tom idejom.

Utakmica Aston Ville i Legije na rasporedu je u 21 sat. Momčadi dijele prvo mjesto skupine s devet osvojenih bodova i po svemu sudeći prolaze dalje u noakut fazu, s tim da će prvi u grupi igrati osminu finala, a drugi će prvo morati u šesanestinu finala.

