Svjetsko nogometno prvenstvo održat će se ove godine u neobičnom terminu. S obzirom na to da se održava u Kataru, gdje su preko ljeta nesnosne vrućine, nogometaši će na najveću pozornicu istrčati 21. studenog. Bit će to drugo Svjetsko prvenstvo koje će se u potpunosti održati u Aziji.

Poznati su gotovo svi putnici u Katar, preostalo je još nekoliko utakmica koje će odlučiti posljednje natjecatelje u Kataru. Osam stadiona u pet gradova spremni su za spektakl, a složene su i skupine.

Hrvatska se tako našla u nezgodnoj skupini, čekaju nas Belgija, Kanada i Maroko.

Upitan odabir

A FIFA je zaključila i koji će sve suci ići na prvenstvo u Katar. Našla su se tu najveća sudačka imena poput Danielea Orsata, Anthonyja Taylora, Slavka Vinčića, Michaela Olivera, Istvana Kovacsa i mnogih drugih. Ipak, jedno ime posebno je zapelo za oko nogometnim fanaticima.

Riječ je o Jannyju Sikazweu iz Zambije, koji se "proslavio" na ovogodišnjem Afričkom kupu nacija. Naime, Sikazwe je tada na jednoj utakmici upisao nekoliko velikih gafova, pa se mnogi pribojavaju da mu se takve stvari ne dogode i na najvećoj svjetskoj smotri.

On je na utakmici između Tunisa i Malija u 85. minuti odlučio završiti utakmicu pa je tako dao znak sa svojom zviždaljkom. Potom se predomislio i nastavio igru, ali tu nije bio kraj. Jedan od igrača zaradio je crveni karton pa je intervenirala i VAR soba koja je zambijskom sucu sugerirala da nije riječ o isključenju. On je to ignorirao i ostao pri svojoj odluci, da bi potom svirao kraj u 89:40 minuti susreta.

Malo je reći da su to početničke pogreške, pa nije čudo da se mnogi obožavatelji na društvenim mrežama pitaju: Što on radi na popisu sudaca za Svjetsko prvenstvo, najveće nogometno natjecanje?