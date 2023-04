U srijedu navečer (s početkom u 21 sat) na Santiago Bernabeuu će nogometaši Real Madrida i Chelseaja odigrati prvu utakmicu u četvrtfinalu Lige prvaka.

Te su se momčadi sastale i u četvrtfinalu prošle sezone. U prvoj utakmici Real je pobijedio 3:1 u Londonu, pa u uzvratu na svom terenu uz puno muke odigrao 2:3 , što mu je bilo dovoljno za polufinale.

Uzvratna utakmica prošle sezone odigrana je baš na današnji datum, 12. travnja.

Majstorija za pamćenje

Chelsea je lani do 80. minute vodio 3:0 i bio na milimetar do prolaska u polufinale, no tada je na scenu stupio naš Luka Modrić koji je sjajno, vanjskom stranom kopačke, uputio savršen centaršut i pronašao Rodryga koji zabija za 1:3 i produžetke, u kojima je Benzema zabio još jedan gol i osigurao prolazak.

Modrićevu sjajnu asistenciju, po mnogima najbolju u karijeri, možete pogledati OVDJE.