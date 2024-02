IZNENADIO KLUBOM / Murić optimističan: 'Mislim da možemo doći do četvrtog mjesta'

Robert Murić vratio se u HNL, no odabir njegovog novog kluba iznenadio je mnoge. On je do kraja sezone potpisao za Slaven Belupo. Ovaj 27-godišnjak iz Bednje zadnje dvije sezone proveo je u turskom Konyasporu, a prije toga sakupio je više od 100 nastupa za Rijeku.