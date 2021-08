Španjolski Mundo Deportivo objavio je senzacionalnu vijest samo nekoliko sati prije završetka prijelaznog roka, a tvrde kako je Barcelona poslala ponudu Leipzigu za Danija Olma.

Mundo tvrdi kako je Barca ponudila čak 75 milijuna eura za Olma i kako bivši dinamovac nema ništa protiv prelaska u svoj nekadašnji klub, ali da je problem nastao zbog Leipziga.

"Barcelona bi Olma uzela na jednogodišnju posudbu s obvezom otkupa njegova ugovora sljedećeg ljeta kako bi do tad sredila knjige za financijski fair play. No, Nijemci žele novac odmah i ne zanima ih posudba. Barcelona to može ostvariti jedino ako do kraja današnjeg dana proda Antoinea Griezmanna nazad u Atletico na čemu se radi. Francuz bi se radio vratio u Atletico", piše Mundo i poziva se na izvor iz kluba.

Koliko bi išlo Dinamu?

Olmo je stigao u Leipzig prošle godine za 22 milijuna eura plus još gomilu bonusa i klauzula koje između ostalog uključuju i 20 posto od razlike između Olmova transfera u sljedeći klub i onoga koji je ostvaren inicijalno između Dinama i Leipziga. Razlika je 53 milijuna eura, a 20 posto od toga je 10.5 milijuna eura i toliko bi Dinamu pripalo da se ovaj transfer ostvari.