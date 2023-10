Nizozemski velikan Ajax ove je sezone u velikoj krizi, zbog čega je ranije ovoga tjedna otpušten i trener Maurice Steijn (49).

"Kopljanici" su trenutno pretposljednja momčad u domaćem prvenstvu i brojni njihovi igrači nalaze se na udaru žestokih kritika. A možda i na najvećem udaru je branič hrvatske reprezentacije Josip Šutalo koji je u Amsterdam stigao ovoga ljeta iz Dinama za 20,5 milijuna eura.

Šutalo se još ranije našao na meti žestokih kritika legendarnog nogometaša Ajaxa Andyja van der Meydea i legendarnog trenera Dicka Advocaata u TV emisiji Veronica Offside.

Van der Meyde je naglasio da je Šutalo nostalgičan za domovinom te da samo razmišlja o povratku.

"Najskuplji branič u povijesti Ajaxa ne razgovara ni s kim u Ajaxu, ne druži se, ne pije kavu, samo razmišlja o tome kako da se vrati", rekao je, a Advocaat je bio još oštriji:

"Pošaljite ga doma, vidite koliko novca možete dobiti za njega, ne može se ovako nastaviti."

Nakon njih dvojice, žestoke kritike je uputio jeran od najvećih nizozemskih nogometaša u povijesti - Marco van Basten.

"Ne vjerujem da će se uskoro nešto promijeniti. Nivo na kojem su igrači je jednostavno užasan. Nekad se igrači koji nisu u formi mogu osloniti na druge, no sad su u Ajaxu samo oni koji su u slaboj formi. Tko je vođa te ekipe? Bergwijn ima problema sam sa sobom, onaj Šutalo ne zna riječi engleskog ni nizozemskog. Kad se Ajax brani, niže se greška za greškom. Ne mogu ni iznijeti loptu normalno. Kad golman ima loptu, nitko od braniča je ne želi primiti, a ne mogu ništa napraviti ni u obrani. Jako je teška situacija i ništa se tu ne može napraviti. Nije to kriv trener jer on ne može stalno mijenjati. Stvar je u kvaliteti igrača", poručio je Van Basten.

A sada, u petak, iz Nizozemske stiže vijest o novim kritikama na Šutalov račun i to od čovjeka koji ga je već jednom žestoko kriizirao, Dicka Advocaata.

"Možda najveći u nizu Ajaxovih problema je striktno pokrivanje najopasnijih suparničkih igrača. Po tome se ističe Šutalo. Nije mi jasno kako netko uz njegovo ime može izgovoriti 'vrhunski stoper'? Pozorno ga pratim otkako je došao u Ajax i nakon svega što sam vidio, pitam se je li on uopće stoper?", rekao je Advocaat nakon Ajaxovog poraza od Brightona u Europskoj ligi, a legendarni nizozemski nogometaš, osvajač titula s Ajaxom i PSV-om, Wim Kieft je dodao:

"Naravno da se svakome s vremena na vrijeme dogodi loš dan, ali čak se i na takvim utakmicama vidi ima li onaj koji kiksa kvalitete ili ne. Pokaže se to i tijekom takve partije potezom, kretnjom... Međutim, koliko god detaljno pratio Ajax, ja to kod Šutala nisam vidio nijednom."