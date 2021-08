U 82. minuti današnje utakmice Dinama i Legije, Ernesto Muci je zabio za 1:1. Nema više gola u gostima, on ne znači ništa. No, Plavi nemaju prednost. Bio je to drugi udarac Legije u okvir gola i ušao je.

Muci je zabio Livakoviću gol s nekih 20 metara. Opalio je jednu nezgodnu loptu koja se odbila od trave i otišla u malu mrežicu. Livaković se ispružio koliko je dug i širok, ali nije mogao desnom rukom skinuti, uhvatiti loptu. Livakoviću je ovo bio novi gol izvana u samo dvije utakmice.