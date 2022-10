U susretu 3. kola B skupine Europske lige Rennes je pobijedio kijevski Dynamo sa 2-1, dok je u susretu skupine C Real Betis na gostovanju porazio Romu identičnim rezultatom.

Rennes je do pobjede protiv ukrajinskog sastava stigao u posljednjim trenucima susreta golom Desirea Douea.

Francuski sastav je poveo u 23. minuti preko Martina Terriera na asistenciju Aminea Gouirija. Izjednačio je Viktor Cigankov u 33. minuti, a pobjednički gol Doue je zabio u 89. minuti.

Hrvatski veznjak Lovro Majer igrao je za Rennes do 64. minute. U osmoj minuti je imao lijepu priliku, no pucao je pored gola. Do pogotka je mogao i u 27. minuti, pucao je s ruba kaznenog prostora, ali ponovo neprecizno.

U drugom susretu iz skupine Fenerbahče je pobijedio AEK Larnacu sa 2-0 golovima Michyja Batshuayia (26) i Rafaila Mamas (80-ag).

Na ljestvici vode Rennes i Fenerbahče sa po sedam, bodova, AEK ima tri, a Dynamo 0.

Topnici uvjerljivi

Arsenal je u susretu 3. kola A skupine pobijedio Bodo/Glimt sa 3-0. Golove su zabili Eddie Nketiah (23), Rob Holding (28) i Fabio Vieira (85).

U prvom susretu iz ove skupine PSV Eindhoven je na gostovanju porazio Zurich sa čak 5-1.

Nizozemski sastav je pitanje pobjednika razriješio već u prvom poluvremenu postigavši četiri gola. Prva dva gola zabio je Yorbe Vertessen 10, 15), a do konca prvog dijela među strijelce su se upisali i Cody Gakpo (22) i Xavi Simons (35). Gakpo je u 55. zabio za 5-0, a poraz domaćina ublažio je Jonathan Okita u 87. minuti.

Nikola Katić je za Zurich igrao od 71. minute, dok Ivan Santini nije nastupio. Na ljestvici vodi Arsenal sa šest bodova, Bodo/Glimt i PSV imaju po četiri boda, a Zurich je upisao tri poraza.

Vrsaljku puna minutaža u debaklu

U skupina G Karabag je na gostovanju deklasirao Olympiakos sa 3-0.

Sve najvažnije dogodilo se u posljednjih 20-tak minuta. Gosti su poveli u 68. minuti golom Kwabwena Owusua, Marko Vešović je u 82. zabio za 2-0, a pobjedu gostiju potvrdio je Ramil Šejdajev u 86. minuti.

Šime Vrsaljko je odigrao cijeli susret za grčki sastav koji je upisao i treći poraz, dok je Filip Ozobić kod gostiju ušao u sudačkoj nadoknadi.

U drugom dvoboju Freiburg je golovima Daniela-Kofia Kyeraha (48) i Vincenza Grifa (72) porazio Nantes sa 2-0.

Freiburg vodi na ljestvici s devet bodova ispred Karabaga (6), Nantesa (3) i Olympiakosa (0).

U derbiju kola skupine C Real Betis je na Olimpicu iznenadio Romu pobjedivši sa 2-1. Paulo Dybala je u 34. minuti iz jedanaesterca doveo domaćine u vodstvo, izjednačio je Guido Rodriguez (40), a pobjedu gostima donio je Luiz Henrique u 88. minuti.

U prvom dvoboju HJK i Ludogorec su odigrali 1-1. Gosti su poveli u 10. minuti preko Matiasa Tissere, izjednačio je Perparim Hetemaj u 55. minuti. Simon Sluga nije branio za goste.

Na ljestvici vodi Betis s devet bodova, Ludogorec ima četiri, Roma tri, a HJK je na nuli.