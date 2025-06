'Samo ga je Modrić tješio'

Mourinho je 2012. odlučio iz Chelseaja dovesti jednog od svojih omiljenih igrača Michaela Essiena. Trenutak koji je opisan u knjizi tiče se upravo njega. Mourinho je, piše autor knjige, ispričao kako je Ganac bio u poptunom očaju kada su mu se na proslavi 30. rođendana pojavila samo dva suigrača iz Reala.

Kao što je opznato, za vrijeme Mourinha u Realova svlačionica konstantno je bila podijeljenja, a to je rezultiralo time da su samo Luka Modrić i Ricardo Carvalho došli na Essienovu zabavu.

"Mourinho mi je rekao kako u Madridu postoje frakcije te mi je ispričao priču o Essienovom rođendanu kada se na proslavi pojavilo samo nekoliko negovih suigrača. Morao ga je tješiti. Rekao mu je da se ne radi o ničem osobnom te da to ne znači da ga ne vole nego da su jednostavno opterećeni sami sobom te da su imali drugog posla", stoji u knjizi pod imenom Jose Mourinho: Up Close and Personal.