Mladi njemački nogometni reprezentativac Youssoufa Moukoko osudio je rasističke uvrede upućene njemu i suigraču Jessicu Ngankamu putem društvenih mreža nakon što su obojica promašili kaznene udarce u sinoćnjem dvoboju protiv Izraela odigranom na Europskom prvenstvu za igrače do 21 godine, koji je zavšio remijem (1-1).

Njemačka je već u trećoj minuti mogla do vodstva, no Youssoufa Moukoko nije realizirao kazneni udarac. Napadač Borussije Dortmund je pucao, ali je Daniel Peretz sjajno obranio njegov udarac.

Izrael je poveo u 20. minuti golom Dora Turgeman, no šest minuta kasnije izjednačio je Yann Aurel Bisseck.

Izrael je u posljednjim trenucima prvog dijela ostao s igračem manje nakon što je isključen Eden Kartsev. U nastavku susreta mlada momčad Elfa je dominirala, a u 80. minuti je dobila još jedan kazneni udarac. Pucao je Jessic Ngankam, ali je izraelski vratar još jednom sjajno reagirao.

'Oni daju sve za svoju zemlju, rasizam treba kazniti'

"Ako pobijedimo, svi smo Nijemci. Kad izgubimo, pojave se komentari o majmunima. Jessic ih je dobio, ja sam ih dobio. Takve stvari jednostavno nisu dio nogometa", rekao je 18-godišnji Moukoko koji je rođen u Kamerunu, a član je Borussije iz Dortmunda.

"Ne promašujemo namjerno; pokušavamo pomoći momčadi. Kad dobijete takve poruke, to je odvratno", dodao je Moukoko koji se nije prvi put susreo s rasističkim ispadima usmjerenim prema njemu i suigračima.

"Sad je dosta. Dolazi vrijeme da se tome suprotstavimo."

U obranu svojih igrača stao je i izbornik njemačke U21 reprezentacije Antonio Di Salvo.

"Mora postojati kazna. Ovo je apsurdno. To su momci koji vole igrati za Njemačku, koji su Nijemci, koji daju sve za zemlju. Bilo kakav rasizam i diskriminacija, to je najniža razina, to uopće nije prihvatljivo", zaključio je Di Salvo.