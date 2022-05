Norveški napadač Erling Haaland novi je igrač Manchester Cityja. Službeno je to potvrdio klub na svojim stranicama, a Norvežanin će službeno postati igračem engleske momčad 1. srpnja.

Man. City će platiti 75 milijuna eura odštete, koliko iznosi otkupna klauzula u Haalandovom ugovoru za transfer ovoga ljeta, a kada se tome pribroje menadžerske provizije i plaća za norveškog napadača, ukupna vrijednost transfera će iznositi oko 350 milijuna. Haaland će u Cityju zarađivati isto kao i Kevin de Bruyne, 435 tisuća eura tjedno.

Haaland je stekao pažnju nogometne javnosti još dok je igrao za austrijski Red Bull Salzburg za koji je zabio 29 golova u 27 utakmica. U siječnju 2020. je iz RB Salzburga prešao u Borussiju Dortmund, gdje je nastavio s odličnim igrama. U dvije i pol sezone, odnosno u 88 utakmica zabio je 85 golova i upisao 23 asistencije.

"Manchester City može potvrditi da smo postigli dogovor s Borussijom Dortmund za transfer napadača Erlinga Halanda u naš klub datuma 1. srpnja 2022. godine. Našem klubu još preostaje dogovoriti uvjete s igračem", stoji u poruci Manchester Cityja.

A jedno je sigurno, City će s Haalandom izgledati još moćnije i strašnije nego sada kada su stigli do polufinala Lige prvaka i kad su na korak do nove titule prvaka. U to se možete uvjeriti i sami pogledom na igrački kadar s kojim već raspolaže Pep Guardiola.

Postoji ogroman problem

Posebno je impresivan napad Cityja kojeg će sačinjavati Haaland, Sterling, Foden, Jesus, Alvarez, Mahrez i Grealish, a mogu se tu pridodati i vrlo ofenzivni Kevin de Bruyne i Bernardo Silva.

Međutim, ma koliko ta momčad izgledala zastrašujuće neki upozoravaju na oveći problem. Recimo, legendarni Patrice Evra veoma rezolutno tvrdi da Guardiolinoj ekipi nedostaje vođa, te da mu igrači nemaju jaku osobnost.

"City treba vođe na terenu, ali Guardiola ne želi vođe. On ne želi igrače s jakom osobnošću jer pati od toga da on mora biti jedini vođa. Naravno da trener mora biti glavni, ali momčad treba vođu i na terenu. Zato imamo situaciju kada je City u nevolji, nema nikoga da ga povede i spasi. Guardiola ne može ući na teren i zaigrati", rekao je Evra za Prime video i onda dodatno elaborirao svoje mišljenje.

"Guardiola sastavlja momčad po načelu da u njoj ne mogu biti igrači koje odlikuje jaka osobnost i to je tako očito kada pogledate igrače Cityja. Ekipu na gradi na njima, nego tako da može kontrolirati sve i svakoga. Kada stvari krenu loše, uvijek odlučuje samo on", objasnio je Evra.

Zatim je pojasnio zašto misli da City i PSG nikada neće biti na razini Reala. "Man. City je kao i PSG, klub temeljen na novcu. Naravno, Real također ima novca, ali ima i veliku priču iza sebe. City pak ima samo novac i nogometaši idu tamo jedino zbog toga. Naravno da onda i osvajaju trofeje, ali City biraju samo zato što uvijek plaća više od ostalih", zaključio je Evra.