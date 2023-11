Al-Raed Igora Jovićevića bio je na pragu nove pobjede, a ujedno bi im to bila treća utakmica bez poraza u nizu. Međutim, nogomet je nepredvidljiv i zbog toga ga svi volimo, a ono što se dogodilo u završnici utakmice vrlo se rijetko viđa.

Gosti su u 12. minuti poveli preko Tavaresa koji je bio precizan iz kaznenog udarca, a Sunbul je povisio na 0-2. Al-Taee je u 45. minuti smanjio na 1-2 iz novog dosuđenog kaznenog udarca na utakmici, a tada je i drugi žuti, odnosno crveni karton dobio Al Beshe.

Ipak, igrač manje i primljeni gol nisu pokolebali momčad koju vodi bivši trener Dinama i Šahtara. U 72. minuti Al Berkaoui zabio je za 1-3 i to 12 minuta nakon što je domaćem sastavu poništen pogodak za 2-2.

Novo uzbuđenje dogodilo se u 86. minuti kada je Al-Taaeu poništen još jedan pogodak i sve je vodilo k tome da će Al-Raed kući odnijeti puni plijen. A onda je krenulo...

U drugoj minuti sudačke nadoknade gosti su zabili autogol, a to je potaknulo domaćine na potpunu ofenzivu. To im se isplatilo, u 99.minuti dosuđen je novi kazneni udarac, a ponovno je precizan bio Mensah. I kada su jedni prokockali sve, a drugi došli na prag nevjerojatnog preokreta, to nije bilo sve.

U već dubokoj sudačkoj nadoknadi, u 100. minuti utakmice, Virgil Misidjan zabio je za suludi preokret Al-Taeea koji se tako odmaknuo iz opasne zone na ljestvici, a momčad Igora Jovićevića je tako upisala novi poraz nakon pobjede i neriješenog rezultata. Zaista, nevjerojatno.

Nadodajmo kako je Al Nassr upisao novu pobjedu, s 3-0 bolji su bili od Al Akhdouda. Marcelo Brozović u igru je ušao u 55. minuti, a pogotke za domaći sastav zabili su Al Naji (13.) i Cristiano Ronaldo( 77., 80.).