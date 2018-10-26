Mogu ispasti i s 10 bodova: Donosimo sve kalkulacije za Dinamov nastavak puta k euro proljeću

Na polovini natjecanja po skupinama Europske lige šest klubova, među kojima je i zagrebački Dinamo, ima maksimalan učinak, tri pobjede iz tri susreta.

Osim hrvatskog prvaka po devet bodova imaju engleski velikani Chelsea i Arsenal, te RB Salzburg, Eintracht Frankfurt i Zurich.

Dinamo je pobjedama protiv Fenerbahčea, Anderlechta i Spartaka iz Trnave stigao korak do plasmana u drugi krug natjecanja kojeg 'Modri' čekaju već 48 godina. Posljednji put Dinamo je dočekao 'euro-proljeće' 1970. godine kada je u četvrtfinalu Kupa pobjednika kupova igrao protiv Schalkea. Njemački sastav je u prvom susretu na stadionu Maksimir slavio sa 3-1, a potom u Gelsenkirchenu sa 1-0 i otad Dinamo čeka 'proljeće'.

'Modri' će vizu za nastavak europske priče moći izvaditi već u idućem kolu kada će 8. studenog na stadionu Maksimir ugostiti slovačkog prvaka. Pobjeda bi riješila sve dvojbe, no Dinamu je dosta i bod, dok bi porazom nepotrebno zakomplicirao situaciju.

Premda je u većini slučajeva i devet bodova bilo dovoljno za prolaz, Dinamo može ispasti i sa 10 bodova. Ključno je da momčad Nenada Bjelice taj bod osvojio u idućem kolu na stadionu Maksimir protiv Spartaka ili na gostovanju protiv Fenerbahčea u Istanbulu. Naime, deset bodova, uz osvojeni bod protiv Anderlechta možda ne bi bilo dovoljno za prolaz.

Otkako je Kup Uefa u sezoni 2009/10. preimenovan u Europsku ligu od 33 kluba koja su u natjecanju po skupinama osvojila devet bodova, njih 24 je prošlo dalje, dok je devet klubova ispalo.

Međutim, u čak šest navrata ni deset bodova nije bilo dovoljno za prolazak. Među klubovima koji su ispali sa 10 bodova bili su PSG, Tottenham, Young Boysi...

Dinamo vodi na ljestvici skupine D s devet bodova, Fenerbahče ima četiri boda, Spartak tri, a Anderlecht je na začelju s jednim bodom.

Do kraja natjecanja po skupinama Dinamo će 8. studenog ugostiti Spartak iz Trnave, 29. studenog će u Istanbulu igrati protiv Fenerbahčea, a zadnje kolo i maksimirski ogled protiv Anderlechta je na rasporedu 13. prosinca.