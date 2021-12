Najbolji hrvatski nogometaš, kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić, trenutno je van pogona jer je u lošem stanju zbog koronavirusa, deveti je dan izvan treninga. Ne zna se kad će se Luka vratiti na travnjak. Luka je često u fokusu španjolskih medija, pa u sportski eter dolazi informacija kako je sve već između Modrića i Reala dogovoreno oko novog ugovora, Marca ju je plasirala prošlog još tjedna.

Luka bi htio ugovor na dvije godine

No, El Nacional po novom tvrdi kako ga Modrić želji produljiti na dvije godine i tu nastaje problem, jer to nikako nije u skladu s politikom kluba. Naime, Real u pravilu ne nudi takve ugovore igračima starijim od 30 godina. Nije ga ponudio ni dotadašnjem kapetanu, ikoni Reala iz Madrida i španjolske nogometne reprezentacije Sergiju Ramosu prošlo ljeto, pa je on otišao u PSG Mbappeu, Neymaru i ekipi...

' S Modrićem je nered i u Real Madridu već pričaju o novom slučaju Sergia Ramosa'

"S Modrićem je nered i u Real Madridu već pričaju o novom slučaju Sergija Ramosa. Modrić traži dvogodišnju obnovu, a Real Madrid nije prihvatio tu premisu čak ni sa Sergiom Ramosom u pregovorima", stoji u pisanju El Nacionala.

Florentino Pérez je čvrst glede politike kluba, tu ne popušta nikom. Politika obnove Real Madrida takva je kakva jest i neće je promijeniti ni za koga, pa ni za ione kluba, jer "Real je iznad svakog igrača", kazat će Perez. Stariji igrači u 30-ima mogu potpisati samo produljenje ugovora na još jednu sezonu, jer su skloniji ozljedama ili gubitku forme, a i godine čine svoje.

Perez sve demonstrirao s Ramosom

Najuspješniji predsjednik u povijesti Reala to je demonstrirao sa Sergiom Ramosom . Ovaj 35-godišnji središnji zvjezdani branič Seville zatražio je produljenje na dvije sezone i nije se mogao dogovoriti s klubom. Sapunica je završila Ramosa na Paris Saint-Germainu i može se reći da je vrijeme pokazalo da je Florentino bio u pravu. Ramos je odigrao samo jednu utakmicu otkako je stigao u Pariz 8. srpnja. Jedna za drugom ozljeda nametnula je predsjednikovu teoriju i omogućila mu da nastavi pridržavati se ovog pravila.