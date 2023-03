Real Madrid - Liverpool

Santiago Bernabeu, osmina finala Lige prvaka

1-0 (prva utakmica 5-2 za Real)

REAL MADRID: Courtois, Carvajal, Eder Militao, Rudiger Nacho, Kroos, Modrić, Camavinga, Valverde, Vinicius Junior, Benzema

LIVERPOOL: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Konate, Robertson, Fabinho, Milner, Diogo Jota, Salah, Gakpo, Nunez

Real Madrid nakon 5-2 na Anfieldu, slavio je i uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka protiv Liverpoola, večeras je završio 1-0.

Već u drugoj minuti Kroos je izbacio Benzemu samog pred Alissona, no Francuz je požurio pa je zbog zaleđa propala dobra šansa Reala. Liverpool je uzvratio u 7. minuti kada je Carvajal loše vratio jednu povratnu loptu, pucao je na kraju Nunez, ali Courtois brani njegov udarac. U 14. minuti sjajno se iza obrane gostiju ubacio Vinicius, no Alisson fantastičnom reakcijom čuda mrežu.

Camavinga je u 20. minuti odlično pucao s 20-ak metara, ali ispriječila se vratnica. Samo dvije minute s gotovo iste pozicije pucao je Modrić, ali prohujalo je to iznad gola. Odgovorili su Redsi u 32. minuti preko Nuneza čiji udarac iskosa s lijeve strane Courtois krajnjim naporom odbija u korner. Samo četiri minute kasnije opet prijeti Liverpool, ovaj put preko Gakpa, no golman Kraljeva opet je na mjestu.

Na prvu pravu priliku u nastavku čekali smo do 53. minute kada je Valverde izbio sam pred Alissona, no golman gostiju još jednom sjajno brani. Odbijenu loptu pokupio je Benzema, pucao, ali još jednom siguran je čuvar mreže Redsa. U 64. minuti Modrić se sjajno oslobodio Alexander-Arnolda na desnoj strani i ubacio u sredinu, gdje udarac Valverdea glavom odlazi preko gola. Opet je opasno pred golom gostiju u 69. kada udarac Benzeme odlazi pokraj gola. Ipak, Francuz je u 78. minuti dočekao gol. Benzema je loše primio jednu loptu u prostor, no ona se odbila do Viniciusa, koji mu je klizećim startom vraća, a Francuz nema težak zadatak za 1-0.

Luka Modrić igrao je do 82. kada je zamijenjen uz ovacije Santiago Bernabeua.

Napoli - Eintracht

3-0 (prva utakmica 2-0 za Napoli)

NAPOLI: Meret, Anguissa, Min-Jae, Kvaratskhelia, Lobotka, Osimhen, Politano, Rrahmani, Rui, Zielinski.

EINTRACHT: Trapp, Borre, Buta, Gotze, Kamada, Knauff, Lenz, Ndicka, Sow, Rode, Tuta.

Nogometaši Napolija plasirali su se u četvrtfinale Lige prvaka nakon što su i u uzvratnom dvoboju osmine finala nadigrali Eintracht iz Frankfurta, oni su u srijedu na svom terenu slavili sa 3-0 (1-0) te tako potvrdili 2-0 uspjeh iz Frankfurta otprije 22 dana.

Uvjerljivo vodeći sastav talijanske lige je u vodstvo stigao u posljednjim sekundama prvog poluvremena, Zielinski je proigrao Politana na desnom krilu, uslijedio je precizan ubačaj na glavu Osimhena koji je sa šest metara lakoćom zatresao mrežu.

Nigerijski napadač je u 53. minuti dodao još jedan gol na svoj konto ubacivši loptu u nebranjenu mrežu iz velike blizine nakon lijepe akcije svojih suigrača Kvarackelije, Politana i Di Lorenza. Sredinom nastavka poljski veznjak Zielinski izborio je kazneni udarac nakon što ga je prekršajem u 16-ercu zaustavio Sow, a onda se sam i prihvatio izvođenja najstrože kazne te bio precizan.

Kristijan Jakić igrao je za Eintracht od 74. minute, dok je Hrvoje Smočić ostao na klupi njemačkog sastava.

Četvrtfinale su već ranije osigurali Manchester City, Benfica, Milan, Chelsea, Inter i Bayern. Ždrijeb je u petak u podne.