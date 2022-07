Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić u nedjelju će igrati za Real Madrid protiv Barcelone u Las Vegasu, a uoči tog prvog pripremnog susreta rekao je da su derbiji “uvijek puni intenziteta” pa će nastojati odigrati što bolje.

Nogometaši europskog prvaka Real Madrida u petak su odradili treći dan priprema u Los Angelesu odakle će se uputiti u 400 kilometara udaljeni Las Vegas.

Na tamošnjem stadionu Allegiant odigrat će prvu utakmicu turneje po Sjedinjenim Državama nazvane “Soccer Champions Tour”.

'Puno smo radili'

“Puno smo fizički radili, puno pretrčali s Antonijom Pintusom (kondicijskim trenerom). Nije bilo lako, ali je potrebno kako bismo se pripremili i imali dobru sezonu”, izjavio je 36-godišnji Modrić nakon završenog treninga za televiziju Real Madrid TV.

“Također je bilo i puno nogometa. Radili smo malo i na taktici jer nas sutra čeka prva utakmica. Želimo da već jednom počnu utakmice, tada nećemo toliko vježbati fizički nego ćemo više raditi s loptom, a to volimo”, dodao je.

Prošlogodišnji španjolski prvak Real Madrid i drugoplasirana Barcelona utakmicu će odigrati u nedjelju u 5 sati ujutro po hrvatskom vremenu (subota 20 sati po lokalnom vremenu).

“Smatram da spremni ulazimo u tu utakmicu. Bit ćemo pomalo iscrpljeni zbog akumuliranog umora tijekom napornog treniranja, ali dobro, zato i služe pripreme uoči sezone”, napomenuo je Modrić, najstariji igrač “Kraljevskog kluba”.

“Sada nam preostaje dati sve od sebe u utakmici”, naglasio je.

Trenirao i na odmoru

Real Madridu će ovo biti prva utakmica nakon 28. svibnja kada je u Parizu osvojio Ligu prvaka pobjedom od 1-0 nad Liverpoolom. Modrić je zatim odigrao tri utakmice za Hrvatsku u Ligi nacija, od čega posljednju 13. lipnja kada je zabio gol u Parizu u pobjedi od 1-0 nad Francuskom.

“Nakon posljednje utakmice odmarao sam se dva tjedna s obitelji i prijateljima. Zatim sam počeo pomalo trenirati prema programu koji su mi poslali Antonio i osobni trener kako bih na pripreme došao u formi”, rekao je Modrić.

“Jer ako ne dođeš ovdje već pomalo spreman, sve je puno teže. Teško je trčati i raditi ostale stvari”, dodao je.

Modriću je ovo deseto ljeto s Real Madridom budući da je u klub došao krajem kolovoza 2012. iz londonskog Tottenhama. Momčad sa sjevera Madrida nije bila na pripremama u SAD-u od 2019. godine zbog pandemije koronavirusa.

“Kao što je rekao Antonio, vratili smo se s odmora u prilično dobroj formi, fizički spremniji nego je to bilo ranije što mu je olakšalo pripremu treninga”, rekao je Modrić poslije treninga koji je završio odigravanjem međusobnih utakmica na skraćenom terenu, a zatim i vježbanjem udaraca na gol.

Znamo da je Barca u pitanju

“Znamo da igramo El Clasico, utakmice s Barcelonom su uvijek pune intenziteta, dočekuju se s velikim očekivanjima, pa je zato važno da odigramo dobro”, napomenuo je vezni igrač s brojem 10 na leđima.

“Ali ne trebamo previše razmišljati o rezultatu, trebamo raditi ono što trener zatraži od nas, na najbolji mogući način, te napredovati kako pripreme budu odmicale”, izjavio je.

Na američkoj turneji će Real odigrati još dvije utakmice: 26. srpnja u San Franciscu protiv meksičke Club Americe te 30. srpnja u Los Angelesu protiv Juventusa.

“Pomoću tih utakmica ćemo se nastojati što bolje pripremiti”, poručio je Modrić.

Prva službena utakmica u novoj sezoni bit će dvoboj europskog Superkupa protiv njemačkog Eintrachta, koji je na rasporedu 10. kolovoza u Helsinkiju, a u obranu naslova prvaka Španjolske krenut će gostovanjem kod novog prvoligaša Almerije.

U Realu - nikad bolje

“Uvijek kažem, kada pobijediš ne znači da se možeš opustiti i biti zadovoljan. Naprotiv, s tim osjećajem pobjede želiš još više. Želiš to osjetiti opet. To su stvari koje me guraju prema naprijed. Također ljubav prema nogometu, prema onome što radim”, rekao je Modrić.

U lipnju je produžio ugovor s klubom za dodatnih godinu dana, do 30. lipnja 2023.

“Jako sam zadovoljan u Real Madridu, u najboljem klubu na svijetu. Imam sve što jedan igrač može poželjeti. To su stvari koje volim, koje me ispunjavaju, i potiču da nastavim tako”, rekao je.

U bijelom dresu “Kraljevskog kluba” osvojio je 20 trofeja, od čega pet Liga prvaka.

Deseci navijača čekali su ga nakon treninga u Los Angelesu kako bi im potpisao dresove i papire, pokazuje video objavljen na internetskoj stranici Real Madrida. Razgaljeni navijači uzvikivali su “Luka, Luka!” i “Modrić, Modrić!” dok je potpisivao rekvizite među kojima su bili i dresovi reprezentacije Hrvatske.

“Lijepo je to. Jako sam zadovoljan i blagoslovljen ovakvom podrškom, zahvalan sam svakome od njih”, zaključio je Modrić.