Luka Modrić je u petak proslavio svoj 37. rođendan, a novinari Realove klupske televizije stoga su ga pitali koja je tajna njegove dugovječnosti.

"Uvijek me pitaju koja je moja tajna, ali ne znam što bih rekao. Živim nogomet skoro 24 sata na dan, to je jako bitno. Obožavam ovo što radim i uživam u svojoj profesiji više nego ikad prije jer znam da sam u kompliciranim godinama za nogometaša. Nikada ne znate koliko možete trajati na ovom nivou u ovom klubu gdje su najveći mogući zahtjevi. Pokušavam uživati u treninzima i utakmicama. Sve to mi pomaže da se dobro osjećam u ovim godinama", poručio je Modrić.

Modrić se drži rutine i u klub stiže sat i 15 minuta ranije svakog dana.

"Doručkujem u klubu. Odradim sve s fizioterapeutima u teretani kako bih na trening došao već zagrijan. Onda odradim trening pa nakon toga, ovisno o tome kako se osjećam, ostanem ovdje raditi s fizioterapeutima. Radim što god je potrebno."