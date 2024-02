Real Madrid je ugostio Sevillu, te joj nikako nije mogao postići pogodak, sve dok Carlo Ancelotti na teren nije u 75. minuti poslao Luku Modrića.

Kapetan hrvatske reprezentacije je u 81. minuti zabio sjajan pogodak za vodstvo 1:0 Real Madrida protiv Seville.

Bio je to njegov drugi ligaški gol ove sezone nakon što je u prosincu zabio u 4-1 pobjedi protiv Villarreala.

Na novianrsko pitanje, kako ste to zabili? Modrić je odgovorio.

"Tako što svaki dan treniram. Mogli ste vidjeti da na treninzima u Valdebebasu redovito pucam po golu. U nogometu morate pucati, to sam večeras i učinio i - ušlo je", rekao je i nastavio:

"Nikad ne stajemo. Uvijek stišćemo, stvaramo šanse, tražimo gol do kraja utakmice. Znali smo da ne smijemo izgubiti bodove, Barcelona nam se približila i nismo si to mogli dozvoliti. Pritiskanje se isplatilo. Ovo će nam biti vrlo važna tri boda. Kao i uvijek, ne znamo za predaju. Pokazali smo nebrojeno puta kakve gene ima Real Madrid. Naravno da smo htjeli ranije završiti utakmicu, ali katkad ispadne ovako, što je još slađe. "

Utakmica na Santiago Bernabeu je bila posebna za kapetana Seville Sergia Ramosa koji je prilikom predstavljanja dobio ovacije punog stadiona.

Jedan od najvažnijih igrača u novijoj povijesti Real Madrida vratio se na Bernabeu. Bilo je to prvi put nakon 1.456 dana da je Ramos kročio na stadion na kojem je ostavio duboki trag. Tri godine, 11 mjeseci i 24 dana prošlo je od njegovog zadnjeg nastupa na Bernabeu. Bio je to 1. ožujka 2020. u "El Clasicu" protiv Barcelone.

Ramos je u dresu "Kraljevskog kluba" proveo čak 16 godina upisavši 671 utakmicu, a kao stoper je zabio 101 gol. U dresu Reala osvojio je 22 trofeja pri čemu četiri Lige prvaka, pet naslova španjolskog prvaka…

"On je moj brat, prijatelj, fantastičan igrač koji to neprestano dokazuje. Iako svi žele pričati o tome koliko smo stari, on konstantno pokazuje da je na jako visokom nivou. Oduševljen sam kad ga vidim. Bio je jako sretan i uzbuđen što se vratio na Bernabéu. Navijači su isto bili sretni, bez obzira na to što igra za suparničku momčad. On je legenda, velikan svjetskog nogometa i Real Madrida", rekao je Luka o Ramosu.

