Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić je u subotu s Real Madridom osvojio španjolsko prvenstvo i nakon toga je "bez kočnica" proslavio titulu.

Real Madrid je na svom stadionu pobijedio 4-0 protiv Espanyola pa četiri kola prije kraja natjecanja osigurao naslov prvaka.

"Ovo je nevjerojatno. Osvojiti prvenstvo je uvijek posebno, a pred našom publikom na Santiago Bernabeu je još i ljepše", izjavio je za Real Madrid TV 36-godišnji Modrić kojem je to 19. trofej u dresu "Kraljevskog kluba".

Nogometaši Real Madrida su u subotu proslavili naslov s navijačima na trgu rimske božice plodnosti Cibeles, nasuprot gradske vijećnice. Uz fontanu gdje tradicionalno proslavljaju trofeje, igrači su zavezali klupsku zastavu oko vrata spomenika božice Cibeles.

"Prošlo je puno vremena od kada nismo bili kod Cibeles, od 2018. godine. Imali smo veliku želju ići i proslaviti s našim navijačima", izjavio je Modrić. "Hvala im na ambijentu stvorenom danas i podršci tijekom čitave sezone. Trofej je također njihov", poručio je Modrić.

Slavlje realovaca trajalo je do ranih jutarnjih sati i kružili su autobusom po centru Madrida. Jedan od igrača koji se naviše opustio bio je upravo Modrić koji je u jednom trenu pričao s vozačem busa i pitao ga može li on preuzeti volan i voziti, ali vozač mu to nije dozvolio.

No, dozvolio je Modriću da trubi, što mu je očito bilo dovoljno jer se vidjelo da Luka uživa u tome.

