Hrvatski nogometni reprezentativac i kapetan Vatrenih, Luka Modrić, iznio je na svojim leđima prošlu sezonu Real Madrida. Nisu bili bog zna što uspješni, ali bili bi svakako znatno manje uspješni da nije bilo Hrvata. Modrić je igrao toliko dobro da ga se čak ranije spominjalo i u mogućoj konkurenciji za Zlatnu loptu, dakako da je Hrvatska bolje prošla na Euru i da je Real napravio više u završnici prvenstva i Ligi prvaka.

Ono što je kod Modrića najfrapantnije jest činjenica da Modrić za malo više od mjesec dana puni 36. godina, dakle zagazit će u 37. godinu života, a njegova igra je i dalje fantastična, neki čak kažu i bolja nego ikad. U čemu je tajna Modrićeve dugovječnosti, to je nešto što bi baš svi voljeli znati, a o tome je progovorio i njegov suigrač Lucas Vazquez.

U čemu je tajna?

"Modrićeva dugovječnost? Nije mi još uvijek rekao u čemu je tajna. Ne želi to nikome reći u svlačioici. Igram s njim već godinama i on je sve bolji, a mislim čak da to još uvijek nije sve što ima za ponuditi, Mislim da mu ovo nije posljednja godina u Realu", rekao je Vazquez.

Modrić je produljio s Realom na još godinu dana i pristao je na smanjenje plaće, a ako je vjerovati Lucasu, Hrvat će i ove sezone biti glavni u momčadi i to pod novim trenerom Carlom Ancelottijem.