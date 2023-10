Hrvatska od 20.45 u sklopu osmog kola kvalifikacija za odlazak na Euro gostuje kod Walesa. Izabranici Zlatka Dalića pobjedom bi mogli praktički osigurati nastup u Njemačkoj iduće ljeto, ali bi porazom itekako mogli zakomplicirati situaciju.

Najavom utakmice se 'pozabavio' i španjolski As koji navodi kako "Luka Modrić danas igra utakmicu koja će mu odrediti ostatak karijere. Nakon poraza od Turske u kvalifikacijama za Euro, Hrvatska koju vodi igra kod Walesa, druge najveće prepreke na putu do EP-a. Upravo je Modrićevo inzistiranje da nastavi igrati za Hrvatsku, i to na Euru iduće godine, razlog njegovog sukoba s klubom".

"Hrvatska danas mora pobijediti kako bi njen vođa osigurao nastup na Euru, što mu je zadnji preostali cilj u karijeri. Zato Modrić danas mora poduplati napore i trud za Hrvatsku, ali prijeti mu opasnost da to bude morao napraviti i u ožujku iduće godine. Naime, ako Hrvatska ne uspije završiti kvalifikacije na nekom od prva dva mjesta, čeka je pakleni baraž za Euro, i to upravo u vrijeme kada Real ulazi u odlučujući dio sezone. Upravo je ono što se sada događa, kolizija između Modrićevih obaveza u Hrvatskoj i Realu, glavni razlog Lukinih sukoba s klubom", ističe As i dodaje:

"Real želi da se Modrić ponaša kao Kroos"

"Istina, tijekom pregovora oko produljenja ugovora, Real je pristao na Modrićev uvjet da i dalje vodi Hrvatsku, ali u klubu bi bili daleko sretniji da se on poveo za Kroosovim primjerom. Nijemac se naime još prošle sezone umirovio u reprezentaciji. Real i dalje od Modrića traži da ostane u klubu i ne riskira ozljede u reprezentaciji kako bi kao rezerva bio svjež i zdrav zamijeniti Bellinghama, Valverdea, Tchouamenija i Camavingu, koji će također biti iscijeđeni od njihovih duplih obaveza. No, oni za razliku od Modrića nemaju 38 godina i lakše će podnijeti ogromne napore u klubu i reprezentaciji."

As zaključuje: "Ključ je za Modrića izbjeći doigravanje za Euro u ožujku. Ako Hrvatska izbori izravan odlazak na Euro, Modrić i njegov izbornik Dalić mogli bi ispregovarati odmor u Realu jer bi Hrvatskoj do Eura ostale samo prijateljske utakmice. Ali ako budu morali igrati baraž za Euro, Modrić neće biti pošteđen u klubu. Modrića tako u zadnjoj sezoni u Realu čekaju dva vrlo teška fronta - borba za Euro s Hrvatskom i za svaku minutu u Realu."

