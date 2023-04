Real Madrid - Chelsea

2-0

Real Madrid: Courtois, Militao, Alaba, Carvajal, Camavinga, Valverde, Modrić, Kroos, Rodrygo, Vinicius, Benzema

Chelsea: Kepa, Thiago Silva, Fofana, Koulibaly, Fernandez, Kante, Kovačić, Chilwell, James, Sterling, Felix

Real Madrid je u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka s 2-0 pobijedio Chelsea.

Nismo trebali dugo čekati na prvu priliku, već u 2. minuti Felix je pobjegao obrani Reala, pa pucao s ruba šesnaesterca, no Courtois je uspio to odbiti u korner. Kraljevi su odgovorili u 13. minuti kada je Benzema iskosa s lijeve strane na rubu peterca prevario čuvara i pucao, ali išlo je to ravno u Kepu. Samo četiri minute kasnije udarac iz daljine isprobao je Valverde koji ipak nije bio precizan. Bolju igru Real je okrunio u 23. minuti kada je udarac Viniciusa iz blizine samo kratko odbio Kepa, na loptu je natrčao Benzema i lakoćom zabio za 1-0.

Već u sljedećem napadu mogao je Chelsea do izjednačenja, no Courtois sjajno brani pokušaj Sterlinga iz blizine. U 34. minuti udarac je isprobao Rodrygo, ali na mjestu je golman Plavaca.

I u nastavku je prvi zaprijetio Real, Benzema je u 50. minuti ostavio loptu Modriću koji je pucao iskosa s lijeve strane s ruba šesnaesterca, no centimetri su dijelili hrvatskog veznjaka od gola. Rodrygo u 60. minuti pobjegao obrani Chelseaja, a kao zadnji čovjek obrane na rubu šesnaesterca ga ruši Chilwell, pa za suca Letexiera nije bio dvojbe i braniču gostiju pokazao je izravan crveni karton. Iz slobodnog udarca pucao je Alaba, ali dobro je postavljen bio Kepa.

S igračem više Real je udvostručio u 74. minuti, brzo su izveli korner, Vinicius je s lijeve strane vratio loptu na rub šesnaesterca, gdje ju je dočekao Asensio i lijepo zabio za 2-0. u samoj završnici utakmice Mount je imao lijepu priliku smanjiti prednost, no Rudiger je sjajno uklizao i blokirao udarac.

Luka Modrić igrao je do 81. minute kada ga je zamijenio Ceballos, dok je Mateo Kovačić kod gostiju odradio svih 90 minuta.

Milan - Napoli

1-0

Milan: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Diaz, Krunić, Giroud; Leao

Napoli: Meret, Di Lorenzo; Rrahmani, Minjae, Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinksi; Lozano, Elmas, Kvaratskhelia

Napoli je imao sjajnu priliku već u 1. minuti kada je loše reagirala obrana, lopta je na rubu peterca došla do Kvaratškelije, ali njegov udarac braniči domaćini blokiraju u posljednji trenutak. Opet je opasno pred golom Milana u 12. minuti kada je s 20-ak metara opalio Zielinski, no Maignan to brani. Milan je prvi put zaprijetio kada je udarac Leaa otišao pokraj gola.

Milan je do vodstva stigao u 40. minuta kada su povukli jednu kontru, Leao je s desne strane na lijevoj pronašao Bennacera koji udarcem iz prve zabija za 1:0. U samoj završnici prvog poluvremena mogao je Milan do 2-0, ali udarac Kjaera nakon kornera zaustavio je okvir gola.

U 75. minuti gosti su ostali s igračem manje nakon što je Zambo Anguissa dobio drugi žuti karton nakon prekršaja na Theu Hernandezu.

Ante Rebić u igru je kod Milana ušao u 80. minuti kada je zamijenio Diaza.

Uzvratne utakmice igraju se za šest dana.