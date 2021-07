UŽIVO

Liga prvaka, 1. pretkolo

Valur - Dinamo 0:0 (2:3)

Reykjavik, stadion Hlídarendi, 22.00

Valur: Halldorsson; Vall, Christiansen, Hedlund, Saevarsson, Heimisson, Köhler, K. Sigurdsson, Tryggvason, Larusson, Hjaltisted

Dinamo: Zagorac, Moubandje, Teophille, Lauritsen, Stojanović, Ademi, Jakić, Oršić, Majer, Ivanušec, Petković

20.50 Stigli su sastavi, najveće iznenađenje kod Dinama je to što utakmicu počinje francuski bek Moubandje. Napad će predvoditi Petković, a Gavranović je na klupi.

____________________________________________________________________________

Nogometaši Dinama u ponedjeljak su otputovali u Reykjavík na uzvratnu utakmica 1. pretkola Lige prvaka protiv Valura, a trener Damir Krznar najavio je da će "modri" krenuti autoritativno, onako kako to Dinamu dolikuje.

"Krenut ćemo autoritativno, onako kako to Dinamu dolikuje. Momčad je raspoložena, željna nogometa i nadam se da će potvrditi ono što smo propustili u prvoj utakmici, a to je siguran prolaz u sljedeće pretkolo. Mislim da ćete se svi složiti s tim da je i u prvoj utakmici bila vidljiva razlika u kvaliteti, ali isto tako se pokazalo da momčadi koje pokažu veliko srce i nikad ne odustaju mogu nadoknaditi manjak u kvaliteti. To je Valur napravio u Zagrebu", izjavio je, kako prenosi internetski portal Dinama, trener Damir Krznar i dodao:

"Moramo uzvratu pristupiti studiozno, s velikom energijom i željom, onakvom kakvu je Valur pokazao u Zagrebu. U tom će slučaju naša kvaliteta doći do izražaja".

Nogometaši Dinama su u prvoj utakmici, prije pet dana, vodili 3-0 i imali su penal za povećanje vodstva, ali ga nisu iskoristili, a onda su u čudnoj završnici, u 88. i 89. minuti, primili dva gola pa sada na Islandu u uzvratnu utakmicu ulaze s minimalnom prednošću (3-2).

TV rijenos utakmice moguće je pratiti u programu Hrvatske nogometne televizije, a tekstualni prijenos szsreta možete pratiti na portalu Net.hr.